Lazio, giornata speciale per l’ex biancoceleste Bernando Corradi che oggi spegne 44 candeline

Giornata speciale per l’ex biancoceleste Bernando Corradi. Oggi l’ex giocatore della Lazio spegne 44 candeline.

20 reti segnate in due campionati con l’aquila sul petto e anche una Coppa Italia vinta nella stagione 2003/2004 in cui in finale realizzò anche un gol alla Juventus. A lui vanno i migliori auguri da parte di tutta la redazione di Lazionews24.