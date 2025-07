Lazio, primo successo di Sarri: Guendouzi convinto a restare

Lazio, il primo successo è stato convincere Guendouzi a restare: il centrocampista francese aveva un timore, ma ora è convinto

La Lazio ha ottenuto il suo primo vero successo di questa stagione, e non si tratta della vittoria in amichevole contro l’Avellino. Il traguardo più importante è stato raggiunto da Maurizio Sarri, che è riuscito a convincere Matteo Guendouzi a restare alla Lazio. Come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, il feeling tra i due si è creato fin da subito, tanto che Guendouzi è stato uno dei pochi a giocare da subito, senza passare per il classico periodo di formazione tattica. Il legame è così forte che, quando Sarri decise di ritirarsi nel marzo del 2024, fu proprio Guendouzi a cercare di convincerlo a rimanere, recandosi persino nella sua abitazione a Formello.

Al termine della scorsa stagione, l’ex Arsenal, che aveva avuto alcune discussioni con i compagni (specie dopo l’eliminazione con il Bodø), sembrava intenzionato a chiedere la cessione. Con la Lazio fuori dalle coppe europee, Guendouzi temeva di perdere posizioni nelle gerarchie della nazionale francese, e con i Mondiali alle porte, sapeva che ogni decisione andava ponderata attentamente. Il centrocampista ha un buon rapporto con il commissario tecnico francese Deschamps, e i due si sono parlati. Ora Guendouzi è consapevole che non verrà declassato in nazionale nonostante l’assenza delle coppe, a patto di fare bene con la Lazio. Questo lo sprona a giocarsi le proprie carte per partecipare ai Mondiali, mantenendo alta la motivazione in biancoceleste.