Lazio, tutte le novità sulla squadra di Sarri e sulla gestione da parte del nuovo allenatore capitolino: le ultime

Condividi via email

Lazio, tutto pronto per il ritorno di Maurizio Sarri: ecco le ultime sui biancocelesti e sulle trattative imbastite da Fabiani

Il ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio è atteso con grande entusiasmo dalla tifoseria biancoceleste, proprio come accadde nell’estate del 2021. Giovedì, il tecnico farà il suo ritorno trionfale nel centro sportivo di Formello per iniziare a pianificare il futuro della squadra, esaminando la rosa attuale e le possibili strategie di mercato in vista della prossima Serie A.

Successivamente, Sarri sarà presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Lazio. La sua prima conferenza stampa è prevista poco prima dell’inizio del ritiro a Formello, come riportato da Il Corriere dello Sport. La preparazione della squadra, dopo le consuete visite mediche che inizieranno il 10 luglio, avrà inizio il 14 luglio e si svolgerà interamente presso il centro sportivo.