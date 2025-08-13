Lazio, c’è lo spoiler sul nome del figlio di Pellegrini. Ecco come si chiamerà il bambino nascituro del terzino biancoceleste

Un fiocco azzurro sta per colorare la vita di Luca Pellegrini, terzino della Lazio, e della sua compagna Jennifer. La coppia, che da tempo condivide con i propri follower la gioia dell’attesa, ha svelato in queste ore il nome del loro primogenito in un modo tanto tenero quanto moderno. Il piccolo in arrivo si chiamerà Sebastiano, un nome classico e di forte impatto, che legherà per sempre il calciatore della Lazio e la sua dolce metà.

L’annuncio, o meglio lo “spoiler”, è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Jennifer. Tra le sue storie, è apparsa un’immagine che ha subito catturato l’attenzione dei fan più attenti: la copertina di un elegante album o diario, personalizzato con una scritta in corsivo che non lascia spazio a dubbi: “Sebastiano Pellegrini”. Un dettaglio intimo e dolcissimo, condiviso con la spontaneità che caratterizza la coppia, e che ha immediatamente fatto il giro del web, mandando in visibilio i tanti sostenitori del calciatore.

La notizia del nome arriva a coronamento di un percorso che Luca e Jennifer hanno vissuto con grande partecipazione sui social, dall’annuncio della gravidanza fino ai momenti più significativi di questi mesi. Per il terzino biancoceleste si tratta di un momento di immensa felicità personale, che si intreccia con una fase cruciale della sua carriera. Mentre si prepara per affrontare una nuova, intensa stagione agli ordini di Maurizio Sarri, Pellegrini si appresta a vivere la gioia più grande, quella della paternità.

L’attesa, ora che il nome è stato svelato, è tutta per il lieto evento. Tifosi, amici e compagni di squadra si uniscono virtualmente alla coppia, pronti ad accogliere il piccolo Sebastiano e a celebrare questo nuovo, emozionante capitolo della loro vita.