Di Carlo: «La Lazio non può più sbagliare, ma occhio allo Spezia»

Ai microfoni di TMW Radio, Di Carlo ha parlato del prossimo impegno della Lazio contro lo Spezia: l’analisi del tecnico

Domenico Di Carlo, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della stagione della Lazio e del prossimo appuntamento contro lo Spezia. Ecco le sue parole:

«Il girone d’andata non è stato certo entusiasmante, ma nel ritorno abbiamo visto cose interessanti. Molto dipenderà da come finirà la stagione, ma è chiaro che la squadra abbia assimilato le idee di Sarri. Ora serve raggiungere l’obiettivo, la Lazio non può sbagliare nulla da qui alla fine, perché le aspettative sono quelle di qualificarsi per la prossima edizione dell’Europa League. È normale che ci siano aspettative diverse rispetto alla stessa Viola, ha un peso diverso».

«Spero che lo Spezia si salvi, ancora sembra tutto in discussione e servono come minimo un paio di punti. La Lazio non vuole perdere terreno, sarà una gara da tripla, ma i biancocelesti non potranno certo affrontarla con bassi contenuti tecnici e agonistici. Servirà una grande prestazione per uscire dal Picco con i tre punti. Europa? Nella corsa all’Europa League non sottovaluterei l’Atalanta, che resta la squadra più attrezzata per arrivarci, ancora adesso. Ho grande simpatia per Lazio e Fiorentina, spero ci arrivino queste due in Coppa».