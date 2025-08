Calciomercato Lazio, Piscedda sicuro: «Ottimi segnali dai parte dei biancocelesti. Penso che...» - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Piscedda: «Segnali positivi, ma Sarri deve rivedere qualcosa in difesa»

Nel pieno del Calciomercato Lazio, arrivano anche analisi tecniche che aiutano a valutare il reale stato di forma della squadra biancoceleste. L’ex difensore della Lazio, Massimo Piscedda, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la recente amichevole contro il Galatasaray. Un test che, oltre a offrire spunti sul piano tattico, è servito anche a chiarire quali profili potrebbero essere funzionali nel progetto tecnico di Maurizio Sarri.

Piscedda ha iniziato con un giudizio complessivamente positivo sulla prestazione: «Ho visto un miglioramento generale nell’atteggiamento. La squadra è sembrata più coesa e ordinata, elementi che fanno ben sperare in vista dell’inizio della stagione». Un messaggio chiaro anche alla società, impegnata in un Calciomercato Lazio fatto di valutazioni sui singoli e possibili cessioni.

Focus sulla difesa: critiche al posizionamento

Tra i momenti chiave della partita, Piscedda si è soffermato in particolare sul primo gol subito dalla Lazio: «Non mi è piaciuto come Sarri ha disposto la difesa in quell’occasione. Sul gol di Torreira, c’erano sei difensori biancocelesti in area contro tre attaccanti. Così si soffoca il portiere, che difficilmente riesce a uscire. Mandas è rimasto sulla linea proprio per questo motivo».

L’ex calciatore ha poi suggerito un correttivo importante: «I difensori, in certe situazioni, dovrebbero stare fuori dall’area piccola, per costringere gli attaccanti a rimanere lontani dal portiere. È un dettaglio che può fare la differenza nei momenti chiave della stagione».

Calciomercato Lazio: la difesa resta un tema aperto

Le considerazioni di Piscedda aprono anche una riflessione sulle strategie di Calciomercato Lazio: serve un rinforzo in difesa? Con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione tattica e la profondità del reparto, Sarri potrebbe chiedere alla dirigenza un profilo esperto e duttile. Allo stesso tempo, saranno fondamentali anche le uscite, per alleggerire la rosa e liberare spazio salariale.

In un’estate dove la Lazio cerca di trovare il giusto equilibrio tra giovani da valorizzare e certezze da consolidare, l’amichevole contro il Galatasaray è stata un test utile. E le parole di Piscedda evidenziano come il Calciomercato Lazio non sia ancora chiuso, soprattutto in ottica difensiva.

Se ti serve una versione con un taglio più giornalistico o più orientata al tifo, posso personalizzarla!