Lazio, il Memorial “Sandro Criscitiello” segna una nuova sfida per i biancocelesti: i precedenti della sfida tra le due squadre

Sabato 26 luglio, alle ore 20:30, lo stadio Benito Stirpe di Frosinone ospiterà Avellino – Lazio, terza edizione del Memorial “Sandro Criscitiello”. L’evento, ormai diventato una tradizione estiva, sarà trasmesso in diretta e rappresenta una tappa importante nella preparazione pre-campionato della squadra capitolina.

Per la Lazio, guidata da Maurizio Sarri—allenatore toscano noto per il suo stile tattico rigoroso e la costruzione dal basso—si tratta della seconda amichevole estiva, dopo l’esordio contro la formazione Primavera. Questo test sarà sicuramente più impegnativo, con l’obiettivo di verificare il grado di assimilazione dei concetti tattici da parte dei giocatori e di valutare il ritmo partita contro un avversario senior.

La sfida contro l’Avellino non è nuova per la Lazio: le due squadre si sono affrontate undici volte tra Serie A e Coppa Italia, tra il 1978 e il 1996. Il bilancio pende sorprendentemente a favore degli irpini, con 5 vittorie e 4 pareggi contro solo 2 successi biancocelesti. Questa statistica storica aggiunge ulteriore interesse all’incontro, creando le condizioni per una partita densa di motivazione e voglia di riscatto.

Precedenti storici Avellino-Lazio

Coppa Italia • 28/08/1996: Avellino – Lazio 0-1 • 27/10/1993: Avellino – Lazio 0-0 • 06/10/1993: Lazio – Avellino 0-2

Serie A • 05/05/1985: Lazio – Avellino 0-1 • 23/12/1984: Avellino – Lazio 1-0 • 18/03/1984: Avellino – Lazio 3-0 • 06/11/1983: Lazio – Avellino 2-1 • 13/01/1980: Lazio – Avellino 1-1 • 16/09/1979: Avellino – Lazio 0-0 • 04/02/1979: Lazio – Avellino 0-0 • 08/10/1978: Avellino – Lazio 1-3

Con l’avvicinarsi del match, l’attenzione cresce sia tra i tifosi biancocelesti sia tra quelli irpini. Sarà interessante osservare le prove degli elementi nuovi, come il centrocampista offensivo Toma Basic, noto per la sua visione di gioco e precisione nei passaggi, e il rientro in campo di Ciro Immobile, bomber e leader tecnico della squadra.