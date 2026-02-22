Lazio, domenica perfetta per le giovani aquile: incetta di vittorie per i capitolini

Lazio, grandi risultati del settore giovanile che insegnano calcio a diverse squadre: tutti i risultati di oggi dei giovani biancocelesti

Un weekend indimenticabile per le squadre giovanili della Lazio, con tutte e tre le formazioni scese in campo che sono riuscite a ottenere vittorie convincenti. Un segnale forte che arriva dalle giovani aquile, pronte a riprendersi dopo alcune difficoltà.

Lazio Under 18, superato il Frosinone 4-1

Una grande prestazione per l’Under 18 di Fabrizio Perrotti, che torna al successo dopo le sconfitte contro Monza e Napoli. I ragazzi biancocelesti hanno dominato il Frosinone, vincendo 4-1 al termine di una partita ben giocata. La Lazio è passata in vantaggio al 7’ con un gol di Mecozzi, e ha raddoppiato con Boccardelli poco prima dell’intervallo, chiudendo il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa, Boccardelli ha realizzato la sua doppietta, portando il risultato sul 3-0, mentre il Frosinone ha accorciato le distanze con un rigore di Carpentieri al 25’. In pieno recupero, è arrivato il gol del 4-1 di Lombardi, al suo primo gol stagionale, che ha chiuso definitivamente i giochi per la Lazio.

Lazio Under 16 espugna il campo della Juve Stabia con un 5-1

Grande vittoria anche per l’Under 16 di Cristiano Lombardi, che ha espugnato il campo della Juve Stabia con un netto 5-1. Dopo essere andati sotto al 26’ per il gol di Costabile, i biancocelesti hanno risposto subito con Mistretta, che ha pareggiato al 27’. Prima dell’intervallo, Mistretta ha portato la Lazio in vantaggio, e nella ripresa le aquile hanno preso il controllo del match. Paganini ha siglato il 3-1, mentre Mistretta ha realizzato la sua tripletta personale al 23’. Il gol di Sulaj al 33’ ha chiuso definitivamente il match sul 5-1, permettendo alla Lazio di consolidare la quarta posizione in classifica.

Lazio l’Under 14 vince 15-0 contro la Sambenedettese

Non poteva mancare la goleada dell’Under 14 di Valerio Gualdaroni, che ha dominato la Sambenedettese con un incredibile 15-0. I ragazzi biancocelesti hanno messo in scena una prestazione travolgente sin dai primi minuti, segnando 4 gol nei primi 3 minuti. A segno sono andati Conti, Piras (con una tripletta), Cottini, e Vinci, oltre a Punzo (con una tripletta) e Ascenzi, per un risultato che ha confermato la supremazia della Lazio. La vittoria permette alla squadra di Gualdaroni di mantenere saldamente la prima posizione in classifica.

Un altro grande weekend per le giovani aquile biancocelesti, che continuano a regalare emozioni e successi. Con queste vittorie, le formazioni Under 18, Under 16, e Under 14 della Lazio dimostrano la loro crescita e il loro potenziale, pronte a fare bene in futuro e a portare alto il nome della squadra capitolina.