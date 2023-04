Lazio sempre più competitiva, la strada è tracciata: Lotito sogna lo scudetto. Ma investimenti oculati anche con i soldi della Champions

Come riporta La Gazzetta dello Sport con l’arrivo di Sarri la Lazio ha posto le basi per un cambio di passo. La Champions non più come sogno da inseguire di tanto in tanto, ma come obiettivo concreto da centrare. Proprio per avere le basi economiche per un’ulteriore e definitiva crescita. Che magari, in un domani neanche troppo lontano, possa portare la Lazio addirittura a lottare per lo scudetto.

Il secondo posto in campionato (che se mantenuto fino al termine sarebbe storico, perché con Lotito presidente la Lazio è arrivata al massimo terza) è dunque una sorpresa, ma anche il frutto non casuale di una programmazione che, un mattone alla volta, ha portato il club romano ad arrivare a certi livelli. Tenendo sempre d’occhio (e sotto controllo) i conti societari. Sarà così pure per il futuro. Anche con l’eventuale «tesoro» della Champions la Lazio continuerebbe a fare investimenti oculati, con l’obiettivo però di alzare il livello complessivo di una rosa che in questi anni è sempre stata considerata alla stregua delle migliori squadre italiane per quanto riguarda i titolari. Ma deficitaria per i rincalzi. E si cercherà di farlo privilegiando la politica del made in Italy che si sta rivelando particolarmente fruttuosa. La linea è dunque tracciata.