Lazio, in caso di nuova sconfitta Lotito è pronto a fare questo: ma Sarri e Fabiani non sono d’accordo. Ecco cosa accadrebbe in caso di ulteriore tonfo

Come riporta Il Messaggero in caso di un nuovo tonfo della Lazio anche in Champions per Lotito non ci sarebbe alcun dubbio: la squadra dovrebbe andare in ritiro prolungato.

Non sono della stessa idea Sarri e Fabiani che non credono che un ritiro di più giorni possa essere la soluzione ideale per risolvere i problemi.