Lazio, le scelte tattiche di Sarri e le nuove coppie difensive in vista del campionato

Lazio, ecco le nuove scelte tattiche di Sarri e le nuove coppie difensive in vista del campionato. Tutti i dettagli

Maurizio Sarri sta già testando la fascia sinistra della Lazio, dove Nuno Tavares e Dele-Bashiru appaiono ancora tatticamente confusi, un settore che richiederà sicuramente più lavoro e coordinazione. Particolare attenzione viene data alla difesa: Gila e Provstgaard saranno titolari nelle prime due partite di campionato contro Como e Verona, e proprio per questo sono stati lanciati in coppia dal primo minuto contro il Fenerbahçe, per affinare l’intesa. Come evidenziato dal Corriere della Sera, rispetto alle amichevoli precedenti contro la Primavera e l’Avellino, Sarri ha confermato un numero maggiore di giocatori dopo l’intervallo, rendendo più significative le sostituzioni effettuate al 46′.

Marusic ha rilevato Lazzari, ristabilendo l’equilibrio difensivo, mentre Cataldi ha preso il posto di Rovella, portando più geometrie e verticalità alla manovra del centrocampo. Dele-Bashiru è stato sostituito da Vecino, ritenuto tatticamente più istruito di lui in quelle zone di campo che rappresentavano i maggiori punti interrogativi del primo tempo. Infine, Romagnoli, seppur squalificato per le prime due giornate di campionato ma indubbiamente titolare, è stato mandato in campo al posto di Provstgaard per affinare l’intesa con Gila, il suo futuro compagno di reparto. La partita è stata nel complesso piuttosto noiosa e priva di grandi emozioni, suggerendo che Sarri e Mourinho, storici rivali nei derby romani, stiano entrambi costruendo le proprie squadre privilegiando la stabilità difensiva rispetto alla vivacità offensiva.