Lazio, la buona notizia che Sarri aspettava: lui è recuperato per il Sassuolo. Il tecnico biancoceleste ritrova uno dei suo fedelissimi

Maurizio Sarri può finalmente sorridere: l’infermeria biancoceleste inizia a svuotarsi. Dopo oltre un mese di attesa, Matias Vecino è tornato a lavorare con il resto del gruppo. L’uruguaiano era stato costretto a un lungo percorso di allenamenti differenziati a causa di un problema muscolare accusato a inizio agosto, un infortunio che si è rivelato più complicato del previsto e ha richiesto massima cautela da parte dello staff medico della Lazio.

Nella giornata di ieri, il centrocampista si è finalmente rivisto in campo con i compagni, sebbene non ancora a pieno regime. Il suo recupero, così come quello di Pedro, anch’esso gestito con attenzione per un fastidio tendineo, rappresenta una boccata d’ossigeno per il tecnico. L’assenza di Vecino ha infatti costretto Sarri ad accelerare l’adattamento di Dele-Bashiru nel nuovo ruolo da mezzala.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il rientro tra i convocati è ormai certo. La stagione di Vecino è pronta a iniziare dalla trasferta di domenica contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Non partirà titolare, ma la sua presenza in panchina è già una notizia fondamentale. Sarri potrà contare nuovamente sulla sua esperienza e fisicità, gestendone il minutaggio in maniera graduale per evitare ricadute. La Lazio ritrova così una pedina fondamentale per il suo centrocampo, pronta a dare il suo contributo fin da subito.