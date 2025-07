La Lazio di Sarri in affanno in Turchia: troppa confusione con il pallone ai piedi

La Lazio di Maurizio Sarri in affanno in Turchia contro il Fenerbahce: troppa confusione con il pallone ai piedi per i biancocelesti

La Lazio di Maurizio Sarri è caduta in Turchia, sconfitta 1-0 dal Fenerbahçe di José Mourinho (gol di Kahveci al 60’). L’impressione è di una squadra in grande affanno, specialmente nella fase di costruzione. Non si tratta tanto di essere schiacciati dagli avversari, quanto di una generale confusione con il pallone fra i piedi. Il Fenerbahçe, come riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, è inevitabilmente più avanti nella preparazione (il 6 agosto ha il preliminare di Champions League contro il Feyenoord, il 9 la prima di campionato), dimostrandosi atleticamente più fresco, soprattutto nei primi 20 minuti. Tuttavia, nella Lazio si sono registrati numerosi errori, anche nei passaggi più semplici, un segnale che evidenzia la necessità di affinare gli automatismi.

Nonostante ciò, la situazione non appare eccessivamente preoccupante. La nuova Lazio di Sarri dovrà cambiare molto rispetto alle idee di Marco Baroni, e il “Comandante” sta ancora cercando la chiave per velocizzare la manovra offensiva. Eppure, rispetto alla passata stagione, la squadra mostra già una migliore solidità difensiva. Guendouzi e Rovella assicurano copertura, mentre la coppia Gila e Provstgaard sembra già aver trovato un’ottima intesa. Più che la qualità offensiva (nel primo tempo sono rimasti fuori Pedro e Dia, oltre a Isaksen, indisponibile per mononucleosi), a emergere è la personalità della squadra: contro un avversario più in palla e con un pubblico caldo, la Lazio non ha mai dato la sensazione di sbandare, dimostrando di saper soffrire.