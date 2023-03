Lazio, Sarri suona la carica per la corsa Champions: ecco cosa ha in mente. Il tecnico prepara la squadra alla sfida di domenica che consoliderebbe il secondo posto

Dopo la sosta per le nazionali questa domenica ha inizio il rush finale per la corsa Champions e la Lazio di Sarri si sta preparando ad un’altra super sfida che consoliderebbe il suo secondo posto.

Per la sfida contro il Monza all’U-Power Stadium, il tecnico capitolino potrebbe proporre dal primo minuto la coppia di terzini Lazzari-Pellegrini. La squadra biancoceleste è pronta ad affidarsi alla spinta dei due giocatori che potrebbero giocare alle spalle di due velocisti come Zaccagni e Felipe Anderson. E’ ancora un’ipotesi, ma che potrebbe diventare realtà, come riporta il Corriere dello Sport edizione romana.