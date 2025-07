Lazio: Rotto il Ghiaccio con Sarri, Lo Spogliatoio Ritrova la Fiducia nel “Comandante”

Lazio, dopo la prima amichevole in famiglia il gruppo ha ritrovato il suo “Comandante” Maurizio Sarri: nello spogliatoio cresce l’entusiasmo

La prima amichevole di domenica sera ha rotto il ghiaccio per la Lazio, segnando un nuovo inizio e un ritorno alle certezze di Maurizio Sarri. All’interno dello spogliatoio, il mantra è chiaro e unanime: fiducia totale nell’allenatore e nel suo progetto tecnico. Questo messaggio, ribadito anche pubblicamente da Mario Gila e Adam Marusic, testimonia come il ritorno del “Comandante” abbia riacceso la fiamma in un gruppo che, in larga parte, lo conosce bene. La squadra è ora chiamata a risalire la china dopo un’annata complicata, e questa consapevolezza è condivisa dal centrale spagnolo, dal terzino montenegrino e dall’intera Lazio.

Il percorso che attende i biancocelesti si presenta lungo e impegnativo, ma la volontà è quella di affrontarlo con la massima dedizione. La Lazio si prepara ad affrontare questa stagione senza i favori del pronostico per quanto riguarda i posti in Europa, un aspetto che potrebbe trasformarsi in un punto di forza. L’assenza delle coppe europee offrirà il vantaggio di giocare una sola volta a settimana, permettendo a Sarri di lavorare con maggiore continuità e intensità sul campo. Sarà una partenza “a fari spenti”, improntata all’umiltà, alla concentrazione e alla motivazione. Per riuscire in questo intento, la Lazio si affida a chi la conosce bene, a un maestro come Sarri. La squadra ha fiducia in lui, e questo è senza dubbio il miglior punto di partenza possibile per affrontare la stagione e provare a rompere il ghiaccio con risultati positivi.