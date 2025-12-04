 Lazio, Sarri nel post gara: «Siamo contenti del passaggio. Dopo San Siro ho visto i ragazzi mortificati»
Lazio, Maurizio Sarri parla dopo la sfida contro il Milan «Siamo contenti del passaggio. Dopo San Siro ho visto i ragazzi mortificati»

All’Olimpico si è giocata Lazio Milan, match degli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro quella di Massimiliano Allegri. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste a Mediaset:

PAROLE «Affrontare queste situazioni mi da gusto. Ci sono state grandi difficoltà da luglio, ma la squadra si fa allenare. Lavorare in settimana mi da gusto, è vero»

RISPOSTA CAMPO «Sì, intanto ci ha fatto piacere vedere cosi tante persone allo stadio e avere questo sostengo. Mi ha fatto piacere per i ragazzi. Dopo San Siro ho visto i ragazzi giù di morale e mortificati e mi è dispiaciuto. Siamo contenti del passaggio, soprattutto contro una squadra come il Milan, noi andiamo avanti ma non possiamo goderci nemmeno la vittoria perchè tra poco si ritorna in campo»

BASIC «E’ vero, è arrivato qua anni fa con grandi prospettive. Poi si era perso, ma io ora non ho avuto dubbi a riportarlo dentro e ci sta ripagando tutto. Ha dei movimenti da giocatore affidabile»

PROSSIMI MESI – «Mi aspetto di continuare a lavorare nel mio percorso, è questo che conta. Il percorso è solo questo se arriviamo a fine stagione 7-8 giocatori con cui fare un salto di qualità sarebbe tanta roba, il percorso i ragazzi lo stanno facendo anche se ci manca un pizzico di continuità, ultimamente abbiamo perso contro Milan e Inter in trasferta che ci sta ma se riusciamo a costruire una bella base è importante. Dobbiamo lavorare, con lo stesso gusto di oggi magari»

