Lazio, i numeri premiano la squadra di Sarri: i biancocelesti hanno già migliorato il dato della scorsa stagione. Le ultime

Lazio, i ragazzi di Sarri hanno migliorato i principali indicatori rispetto all’ultimo anno solare. Numeri che premiano il lavoro del tecnico

La Lazio di Maurizio Sarri continua a sorprendere per solidità e continuità, facendo della difesa il vero punto di forza della squadra. Negli ultimi undici turni di campionato, i biancocelesti hanno dimostrato di poter sostenere un ritmo da Champions League, partendo dalla quinta giornata contro il Genoa fino alla sedicesima sfida contro la Cremonese. Questo periodo di forma straordinaria ha permesso alla Lazio di costruire risultati importanti, consolidando una identità tattica chiara e affidabile.

Uno degli aspetti più evidenti della crescita dei capitolini è rappresentato dai numeri difensivi. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ha già migliorato tutti i principali indicatori rispetto allo scorso anno solare. La squadra ha raggiunto i 10 clean sheet tra campionato e Coppa Italia, portando a 14 il totale delle reti inviolate nel 2025. Un dato impressionante se confrontato con i soli 4 clean sheet ottenuti nei primi cinque mesi sotto la gestione di Baroni e con gli 11 registrati nell’intera stagione 2024. Questo progresso riflette non solo l’ottima organizzazione tattica voluta da Sarri, ma anche la mentalità difensiva di un gruppo che ha saputo crescere rapidamente nel corso dell’anno.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Un ruolo centrale in questi risultati lo hanno avuto i portieri della Lazio. Nelle dieci partite senza subire gol sotto la guida di Sarri, Ivan Provedel era in campo in nove occasioni, confermandosi come il portiere con più clean sheet in Serie A. Solo una volta a mantenere la porta inviolata è stato Christos Mandas, durante la sfida di Coppa Italia contro il Milan. La continuità tra i pali ha garantito sicurezza alla linea difensiva, permettendo ai difensori di esprimere al meglio il proprio rendimento e di costruire una squadra equilibrata e difficile da superare.

Oltre ai numeri, la Lazio dimostra anche compattezza e organizzazione collettiva. La difesa non è più solo un reparto di contenimento, ma un punto di partenza per le azioni offensive, con una capacità di lettura del gioco che permette alla squadra di Sarri di gestire il ritmo delle partite. Questo mix di qualità individuale e organizzazione collettiva ha permesso alla Lazio di emergere come una delle formazioni più solide del campionato, riuscendo a migliorare costantemente sia sotto l’aspetto tecnico sia sotto quello tattico.

Con questi risultati, la Lazio guarda con fiducia alla seconda parte della stagione, consapevole di poter competere ai massimi livelli e di poter puntare a traguardi importanti sia in campionato sia nelle competizioni europee, continuando a far leva su una difesa ormai diventata una certezza per Sarri e per tutto l’ambiente biancoceleste.