Lazio, Sarri fa la conta degli infortunati: due vicini al rientro. Le ultime dall’infermeria verso il Como, chi recupera per l’esordio in A

A pochi giorni dal fischio d’inizio del campionato, l’infermeria di Formello è l’osservata speciale di Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio, dopo un pre-campionato segnato da diverse defezioni, è in attesa di buone notizie in vista dell’esordio contro il Como, con la speranza di recuperare pedine fondamentali per il suo scacchiere.

Le notizie più confortanti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, arrivano dal centrocampo. Mohamed Belahyane e Matías Vecino, entrambi fermati da alcuni fastidi fisici prima dell’ultima amichevole, sono ormai prossimi al rientro. I due hanno già ripreso a lavorare sul campo nella giornata di ieri e il loro ritorno in gruppo è dietro l’angolo: potrebbero aggregarsi alla squadra già nella ripresa di martedì pomeriggio o, al più tardi, nella doppia seduta di mercoledì. La loro presenza per la prima di campionato sembra quasi certa, probabilmente partendo dalla panchina, ma offrendo a Sarri preziose alternative a gara in corso.

Più complessa e delicata è invece la gestione di Gustav Isaksen. L’attaccante danese, guarito dalla mononucleosi, sta seguendo un programma di recupero personalizzato per ritrovare la condizione atletica ottimale. Per lui non si vogliono correre rischi: l’obiettivo è riaverlo tra i convocati per la seconda giornata, in casa contro il Verona, o al massimo dopo la sosta per le nazionali, quando la Lazio affronterà il Sassuolo.

La stessa finestra temporale è quella fissata per il rientro di Patric. Per il difensore spagnolo si tratta di un infortunio ben più serio: la lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra lo costringerà a saltare sicuramente l’inizio di stagione. Il suo ritorno dopo la sosta di settembre sarà un rinforzo cruciale per un reparto che dovrà fare a meno di lui nelle prime uscite. Un discorso a parte, infine, merita Samuel Gigot, la cui assenza è legata non a problemi fisici ma all’attesa di una nuova sistemazione sul mercato.