Lazio, Sarri può sorridere: tre calciatori lo stanno stupendo positivamente

Lazio, prime indicazioni dal ritiro di Formello per Maurizio Sarri: alcuni calciatori lo stanno stupendo positivamente

Il ritiro della Lazio a Formello, pur essendo agli inizi, sta già fornendo le prime, interessanti indicazioni a Maurizio Sarri. Il giocatore che sta impressionando di più il “Comandante” è senza dubbio Boulaye Dia, la cui performance ha convinto il tecnico sin dalle prime battute. Ma non è l’unico: anche da Nuno Tavares e Tijani Noslin stanno arrivando segnali decisamente positivi.

È ancora presto per sbilanciarsi, considerando che la squadra è in ritiro da pochi giorni, ma le prime valutazioni di Sarri sono già chiare, come filtra dagli ambienti di Formello e come riportato da La Repubblica edizione romana. Dia è promosso a pieni voti, e le risposte fin qui ottenute da Noslin sono altrettanto convincenti. L’attaccante olandese, arrivato l’estate scorsa, ha sorpreso l’allenatore per le sue doti tecniche e la sua versatilità. Se Noslin continuerà su questa strada, non solo rientrerà nella lista Serie A, ma potrà diventare un’alternativa valida anche per il ruolo di centravanti. Questa evoluzione, se confermata, potrebbe avere conseguenze significative sul mercato: a quel punto, infatti, la Lazio potrebbe anche decidere di accettare – magari a gennaio – un’eventuale offerta da 30 milioni di euro per Castellanos, qualora arrivasse una proposta adeguata. Questo scenario aprirebbe nuove prospettive finanziarie e tattiche per il club.

Tornando all’attualità degli allenamenti, Sarri si è detto curioso di allenare Tavares e appare abbastanza soddisfatto delle prime sedute tattiche con il portoghese, utilizzato ovviamente come terzino sinistro in difesa. Il Comandante è convinto che su Nuno si possa lavorare in prospettiva, e lo stesso discorso vale per altri giovani come Dele-Bashiru, Provstgaard e lo stesso Noslin. Un segnale meno incoraggiante, invece, riguarda il difensore Samuel Gigot, che giovedì è stato schierato a centrocampo, indicando forse una sua posizione meno centrale nelle gerarchie difensive di Sarri.