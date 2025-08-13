Lazio, Sarri ha risolto gli ultimi tre dubbi verso il Como: ecco chi gioca all’esordio dei biancocelesti nella prossima Serie A

A poco più di una settimana dal debutto in campionato, fissato per il 24 agosto sul campo del Como, Maurizio Sarri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Le indicazioni arrivate dal recente e positivo test amichevole contro il Burnley hanno delineato gerarchie precise in tre ruoli chiave dello scacchiere biancoceleste. Salvo sorprese dell’ultima ora, saranno Ivan Provedel in porta, Oliver Provstgaard in difesa e Matteo Cancellieri nel tridente d’attacco i volti della nuova Lazio.

Tra i pali, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il ballottaggio si è definitivamente risolto: Provedel si è ripreso il posto da titolare. L’eroe della cavalcata al secondo posto nel 2022/23, stagione in cui stabilì il record di 21 clean sheet per un portiere della Lazio, aveva perso le gerarchie nel finale dello scorso campionato a favore di Mandas. Un precampionato giocato con sicurezza e la sua nota abilità nel gioco con i piedi, fondamentale per Sarri, gli hanno permesso di tornare in cima alle preferenze del tecnico.

Al centro della difesa, al fianco dell’ormai consolidato Mario Gila, si è imposto il gigante danese Oliver Provstgaard. Classe 2003, alto 1,94 m, era arrivato a gennaio dal Vejle collezionando solo due presenze con la precedente gestione. In estate ha sfruttato la sua occasione, convincendo Sarri grazie a una notevole solidità difensiva e a una buona capacità di impostazione.

La vera sorpresa del precampionato è però Matteo Cancellieri. Lo stop forzato di Isaksen (mononucleosi) gli ha spalancato le porte della fascia destra e lui le ha sfondate. Rientrato dal prestito al Parma, il 23enne romano ha dimostrato di avere un altro passo: suo il gol decisivo a Burnley, a segno anche contro la Primavera e autore di assist e giocate pericolose. È diventato di fatto un “acquisto interno” in un’estate senza mercato, guadagnandosi la maglia da titolare.