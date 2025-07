La sfida personale e di gruppo: la Lazio di Sarri punta all’Europa nel DNA

Lazio, Maurizio Sarri vuole una squadra concentrata e pronta alla sfida che la attende e si appella al DNA europeo dei biancocelesti

Maurizio Sarri vuole una Lazio concentrata solo su sé stessa, capace di isolarsi dal “rumore del mondo esterno” e guardarsi dentro. Ogni elemento della rosa dovrà affrontare una sfida personale. Questo duello contro sé stessi è l’unico che conta davvero: superare i propri limiti, scrollarsi di dosso la mediocrità e tornare a somigliare a una squadra che ha l’Europa nel DNA.

Mattia Zaccagni, capitano con la fascia al braccio nella gara di Frosinone, ha fatto sue le parole del “Comandante”: «Il mercato bloccato? È stata una sorpresa per noi come per tutti. Il mister ci ha detto di prenderla come una sfida. Vediamo cosa succede». C’è solo la voglia di proiettarsi in avanti, con uno sguardo nuovo e la consapevolezza che sarà un anno diverso. Più duro, forse, ma proprio per questo ancora più stimolante. I piani di Sarri non cambiano: testa bassa, lavoro, sudore. Nessuna distrazione. L’unico modo per restare in alto sarà farlo attraverso la disciplina, la qualità e l’identità. Quella che il tecnico ha provato a risvegliare in questi giorni, martellando i concetti, i movimenti e la tenuta mentale.

Ora, con la tournée in Turchia all’orizzonte, la preparazione entrerà nella fase più specifica. Lì si inizierà a vedere la “nuova Lazio”, o meglio: la versione migliore possibile di quella “vecchia”. Sarri è tornato per riprendere il discorso interrotto un anno e mezzo fa. E ora chiede alla sua squadra lealtà: verso il lavoro, verso il gruppo e verso sé stessi. In campo, alla fine, scenderà chi risponderà meglio a questa sfida collettiva e individuale.