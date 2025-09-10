Lazio, Sarri cambia il centrocampo col Sassuolo: la possibile novità. Il tecnico valuta chi affiancare a Rovella e Guendouzi in mediana

A pochi giorni dalla sfida contro il Sassuolo, Maurizio Sarri scioglie gli ultimi dubbi di formazione, con un’attenzione particolare rivolta al centrocampo. Se due terzi della mediana della Lazio sono già definiti, con Guendouzi a destra e Rovella in regia confermati come punti fermi, resta da assegnare il ruolo di mezzala sinistra.

Il titolare designato, Fisayo Dele-Bashiru, è ancora in una fase di apprendistato. Il tecnico stima molto le qualità del nazionale nigeriano, ma preferisce gestirne l’inserimento con cautela, senza caricarlo di pressioni eccessive, specialmente dopo il suo rientro tardivo dagli impegni con la nazionale. Per questo, a Reggio Emilia, si va verso un avvicendamento.

Il candidato principale a prendere il suo posto è Matias Vecino. L’uruguaiano, finalmente recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto ai box per oltre un mese, rappresenta una garanzia di affidabilità. Conosce alla perfezione i meccanismi del gioco di Sarri e ha l’esperienza necessaria per interpretare al meglio il ruolo, che ha ricoperto per gran parte della sua carriera. L’alternativa più giovane è Reda Belahyane, che ha già dato segnali positivi quando è stato provato in quella posizione, come dimostra l’assist fornito a Dia nella vittoria contro il Verona.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi più probabile vede Vecino titolare contro il Sassuolo, una scelta mirata anche a ridargli ritmo partita in vista del sentitissimo derby contro la Roma del 21 settembre. Dele-Bashiru e Belahyane restano comunque pronti a subentrare, alimentando una sana concorrenza interna che può solo giovare alla squadra e accelerare il percorso di crescita di entrambi.