Lazio: Sarri Rifà il Centrocampo, Ordine nel Caos Senza Luis Alberto

Lazio, Maurizio Sarri rifà il centrocampo biancoceleste: senza Luis Alberto, centrale nella sua prima Lazio, si cerca ordine nel caos

Maurizio Sarri è pronto a costruire il centrocampo della Lazio intorno a Mattéo Guendouzi, un segnale chiaro delle sue intenzioni tattiche per la prossima stagione. Non è un caso, infatti, che nel test di domenica contro la Primavera e anche nella seduta di ieri pomeriggio, Nicolò Rovella venga schierato sempre con Reda Belahyane e Matias Vecino. Rovella, pur essendo generoso in interdizione e dinamico, spesso “corre dietro l’avversario”, e non si adatta perfettamente al ruolo di vertice basso in una nuova mediana in cui Sarri vuole sprigionare le potenzialità di Fisayo Dele-Bashiru, un altro giocatore che tende a lasciare la posizione di mezz’ala per proiettarsi in attacco.

Con Mattéo Guendouzi e Fisayo Dele-Bashiru a spingere in avanti, Danilo Cataldi rimane fermo in regia, garantendo quelle verticalizzazioni di cui la Lazio ha bisogno. L’obiettivo è avere qualcuno che “dia ordine in mezzo al caos” del centrocampo. È vero che nell’ultimo 4-3-3 di Sarri, prima delle sue dimissioni, Rovella e Guendouzi giocavano insieme, ma allora l’altra mezz’ala era Luis Alberto, un “play a sinistra che regalava anche intuizioni in profondità e più di qualche gol sparso”. L’assenza di Luis Alberto è un nodo cruciale, poiché i sei centrocampisti in rosa (sette, considerando anche il baby Pinelli) non arrivano complessivamente a una media di due reti a stagione in carriera nei campionati europei. Per questo motivo, Sarri confida nell’esplosione di Dele-Bashiru, l’unico insieme a Vecino in grado di aggiungere reti a un attacco talvolta “un po’ stitico”. Belahyane e Cataldi nella prima amichevole hanno alternato il palleggio a imbucate rapide, come richiesto dal tecnico, mentre Rovella deve crescere in questo fondamentale per tornare titolare fisso e tenersi stretto il posto. Guendouzi è l’unico intoccabile a centrocampo, ma qualche gol in più (un gol e cinque assist tra Coppe e campionato l’anno scorso) sarebbe sicuramente ben gradito per la squadra.