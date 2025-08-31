Lazio, Sarri prepara due mosse per il match contro il Verona: le ultimissime su centrocampo e difesa Tutte le ultime sui biancocelesti

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio organizzato e verticale, si prepara alla partita contro il Verona con due possibili novità rispetto all’undici titolare visto nell’esordio stagionale.

Il primo cambio riguarda il centrocampo: Nicolò Rovella, regista classe 2001 ex Monza e Juventus, è in pole per sostituire Danilo Cataldi, mediano romano cresciuto nel vivaio biancoceleste. L’avvicinamento alla gara del giovane playmaker è stato particolare: per lui un doppio viaggio Roma–Como in pochi giorni, dovuto alla nascita della figlia.

Ai lati di Rovella dovrebbero agire Mattéo Guendouzi, centrocampista francese di grande dinamismo, e Fisayo Dele-Bashiru, mezzala nigeriana arrivata in estate e già capace di impressionare Sarri, che sembra intenzionato a confermargli fiducia.

In difesa, l’altro possibile avvicendamento: Adam Marusic, terzino montenegrino duttile e affidabile, è favorito su Manuel Lazzari, velocista di fascia, per completare la linea a quattro. Al centro confermata la coppia Mario Gila – difensore spagnolo ex Real Madrid – e Thomas Provstgaard, roccioso centrale danese, con Nuno Tavares, terzino portoghese ex Arsenal, sulla corsia mancina. Alessio Romagnoli, leader difensivo e campione d’Europa con l’Italia, sconterà il secondo turno di squalifica.

In attacco, nessuna variazione: spazio ancora al tridente formato da Matteo Cancellieri, esterno offensivo rapido e tecnico, Taty Castellanos, centravanti argentino di movimento, e Mattia Zaccagni, ala mancina tra i più incisivi della scorsa stagione. Pronti a subentrare a gara in corso Boulaye Dia, attaccante senegalese, Noslin e soprattutto Pedro, veterano spagnolo con un palmarès ricchissimo.

Restano indisponibili Patric (lesione muscolare), Gustav Isaksen (in fase di riatletizzazione dopo la mononucleosi) e Matías Vecino (problemi muscolari). Fuori dal progetto Samuel Gigot, difensore francese. La sosta per le nazionali dovrebbe consentire a Sarri di recuperare gran parte degli assenti.

La sfida in casa si preannuncia delicata: la Lazio cerca continuità e punti pesanti, mentre il Como proverà a sfruttare il fattore campo.