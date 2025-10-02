Lazio, Sarri riscopre 4 giocatori dimenticati da Baroni. Il tecnico biancoceleste ha trovato risorse nascoste dagli emarginati

In un’estate senza acquisti, Maurizio Sarri ha trovato i suoi rinforzi in casa. Di fronte a un mercato bloccato e a un avvio di stagione pieno di difficoltà, il tecnico ha avuto il merito di rivitalizzare e rilanciare quattro giocatori che, per motivi diversi, sembravano ai margini del progetto Lazio. Provedel, Cataldi, Bašić e Cancellieri sono i “nuovi” acquisti che stanno provando a dare una svolta alla stagione.

La prima gerarchia ribaltata è stata in porta. Messo in panchina nella scorsa gestione, Ivan Provedel è tornato a essere il titolare inamovibile con Sarri, sfornando prestazioni di altissimo livello che hanno convinto il tecnico a mettere in stand-by la prevista alternanza con Mandas.

A centrocampo, l’emergenza ha aperto le porte a due protagonisti inattesi. Danilo Cataldi, rientrato dal prestito alla Fiorentina, si è ripreso la Lazio con carattere, fino a caricarsi sulle spalle l’intero reparto nella notte di Genova. Accanto a lui ha brillato la stella di Toma Bašić: da escluso dalla lista a titolare dopo 497 giorni, il croato ha risposto con una prestazione di ordine e sacrificio, candidandosi a un ruolo più centrale nelle rotazioni.

Infine, l’esplosione di Matteo Cancellieri. Tornato maturo dopo le esperienze in prestito, ha sfruttato al meglio il ritardo di condizione di Isaksen, guadagnandosi un posto da titolare e regalando una prova da MVP contro il Genoa. Ora, anche con il rientro del danese, sarà difficile per Sarri toglierlo dal campo. Quattro storie diverse, quattro giocatori recuperati alla causa: in un momento di crisi, la Lazio ha scoperto che le sue risorse più preziose le aveva già in casa.