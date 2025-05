Lazio, Salas e Couto sullo scudetto: «Eriksson è stato un allenatore molto importante per noi. Su Sinisa...» - Lazio News 24

Lazio, le parole dei due ex Salas e Couto sulla stagione di Serie A vinta 25 anni fa: ecco le parole delle due vecchie glorie biancocelesti

in questi giorni a Formello si è tenuta la festa per celebrare il 25° anniversario dello Scudetto della Lazio. tra gli ospiti vi erano anche gli ex giocatori che alzarono il tricolore della Serie A al cielo tra cui Fernando Couto e Marcelo Salas. I due ospiti speciali hanno successivamente deciso di rivelare alcune emozioni e ricordi legati alla loro esperienza da giocatori.

C’è stato tempo per parlare anche di due grandi leggende, ora purtroppo scomparse, come Sven Goran Eriksson e Sinisa Mihajlović. Ecco le parole dei due ex biancocelesti poi riportate da TMW:

DICHIARAZIONI DI COUTO – «La Lazio è diventata una squadra importante per la mia vita, oggi siamo qui per festeggiare il 25° anno da quell’impresa, la vittoria dello Scudetto. Siamo felici di vedere tanti vecchi amici, purtroppo per le vicissitudini della vita ci vediamo molto poco.» Couto ha riflettuto sul valore del gruppo e sull’importanza di aver dato il massimo.

GRUPPO – «Sicuramente sì, eravamo un gruppo forte e con personalità, ma l’importante è aver dato tutto il massimo e aver divertito tanto. Anche se potevamo fare qualcosa di più, adesso festeggiamo i 25 anni dallo Scudetto e 125 della Lazio, noi facciamo parte di questa grande storia.»

SALAS – «Sono stati i migliori anni della mia carriera. Avere vinto lo Scudetto con la Lazio è stato meraviglioso. Le mie figlie sono nate qui, sono molto legato alla Lazio e contento di essere qui in questa ricorrenza.»

SU ERIKSSON E MIHAJLOVIĆ – «Eriksson è stato un allenatore molto importante per me, abbiamo visto quello che abbiamo vinto, non solo lo Scudetto. È stato un grande allenatore e non solo per noi. Non è bello che non sia qui con noi, così come Sinisa, che mi ha aiutato tanto quando sono arrivato.»