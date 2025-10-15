Lazio, Sabatini non ha dubbi: “Isaksen o Basic? Ecco chi deve partire titolare”

Lazio, Sandro Sabatini si è soffermato sul possibile ballottaggio fra Isaksen e Basic esprimendo la sua preferenza.

Durante il collegamento a Radio Laziale, il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato una delle questioni più discusse in casa Lazio alla vigilia della sfida contro l’Atalanta: il ballottaggio sulla fascia sinistra tra Isaksen e Basic. L’assenza di Zaccagni, fermato da un infortunio, costringe infatti il tecnico Maurizio Sarri a studiare nuove soluzioni tattiche per non alterare gli equilibri della squadra biancoceleste.

Sabatini ha espresso un’opinione chiara riguardo alle possibili scelte dell’allenatore della Lazio. “Spero che Sarri abbia visto giocare Isaksen con la Nazionale – ha dichiarato il giornalista –. Credo che il tecnico debba liberarsi di alcune convinzioni e dare fiducia al danese. Se Isaksen sta bene, deve giocare lui a sinistra”. Un’affermazione che evidenzia come il talento nordico, arrivato alla Lazio la scorsa stagione, stia conquistando sempre più credito grazie alle sue recenti prestazioni internazionali.

Tuttavia, Sabatini non ha dimenticato di sottolineare anche il valore di Toma Basic, un giocatore che sembrava ai margini del progetto biancoceleste ma che, con professionalità e dedizione, è riuscito a rientrare nelle rotazioni di Sarri. “Passiamo da un calciatore che era fuori da tutto – ha continuato – a uno che ora è prezioso per la sua duttilità. Solo Sarri sa davvero come sta Basic e se può affidarsi a lui in un ruolo adattato come quello di esterno sinistro”.

Il tema non è solo tecnico, ma anche strategico: la Lazio dovrà affrontare un’Atalanta aggressiva e fisica, capace di mettere in difficoltà chiunque sulle corsie laterali. La scelta tra Isaksen e Basic potrebbe quindi determinare l’approccio della squadra: più offensivo con il danese, più equilibrato e difensivo con il croato.

L’emergenza sulla fascia sinistra si aggiunge a un periodo in cui la Lazio è chiamata a ritrovare continuità di risultati, dopo un avvio di stagione altalenante. I tifosi si aspettano una risposta sul campo e confidano che Sarri sappia individuare la soluzione migliore per mantenere competitiva la squadra, nonostante le assenze.

Il dibattito resta aperto, ma una cosa è certa: la Lazio continua a essere sotto i riflettori, sia per le sue scelte tattiche sia per la gestione di un gruppo che, pur tra difficoltà e infortuni, punta con decisione a restare protagonista in Serie A e in Europa.