Lazio in allarme sulla fascia: Sarri valuta Basic come esterno, le ultimissime

Lazio, senza Zaccagni spunta l’idea Basic per l’attacco? Tutti gli aggiornamenti sulla nuova idea Sarri

A una settimana dalla sfida con l’Atalanta, Sarri è al lavoro per disegnare la Lazio post-sosta. L’infortunio di Zaccagni ha complicato un quadro già delicato e, tra le varie soluzioni allo studio per la corsia mancina, il tecnico potrebbe rispolverarne una già testata in estate: schierare Basic da esterno.

Come ricordato dal Corriere dello Sport, il croato aveva ricoperto tutti i ruoli dell’attacco nell’amichevole contro la Primavera, complice l’emergenza infortuni. Oggi lo scenario non è molto diverso: reinserito in rosa per necessità, Basic ha dato risposte incoraggianti contro Genoa e Torino, guadagnandosi la fiducia dell’allenatore.

Le alternative, infatti, non convincono del tutto. Pedro fatica da ala, Isaksen sta accumulando minuti con la nazionale ma Sarri lo considera più adatto a destra, mentre Noslin non ha ancora lasciato il segno. Così, la scelta più logica sembra proprio quella di puntare su Basic, pronto a rimettersi al servizio della squadra dopo un anno e mezzo lontano dai riflettori, ancora una volta in un momento di emergenza.