 Lazio, Romagnoli c'è: ma ora aspetta una chiamata dal club
Romagnoli

Lazio, Romagnoli c’è: ma ora aspetta una chiamata dal club. Il difensore aveva contemplato l’addio in estate, poi il ritorno di Sarri

Maurizio Sarri ritrova uno dei pilastri della sua difesa. Scontate le due giornate di squalifica, rimediate per il cartellino rosso ricevuto nel finale dello scorso campionato contro il Lecce, Alessio Romagnoli torna a completa disposizione e si candida per una maglia da titolare nella prossima sfida contro il Sassuolo. E pensare che era vicino a lasciare la Lazio in estate, prima di tutto il caos del blocco del mercato.

Il caos generato dal blocco del mercato, l’addio dell’allenatore Baroni e la pesante esclusione dalle competizioni europee avevano creato un clima di smobilitazione. Stando a quanto riportato dal Messaggero, Romagnoli si era sentito spinto a lasciare il club, tanto da aver già salutato i compagni. A cambiare radicalmente lo scenario è stato il ritorno in panchina di Maurizio Sarri. Il forte legame tra il difensore e il tecnico, mantenuto vivo anche dopo le dimissioni di Sarri a marzo 2024, si è rivelato decisivo per convincere il centrale a rimanere nella Capitale.

Superata la crisi estiva, ora la priorità diventa la questione contrattuale. L’accordo di Romagnoli, in scadenza nel 2027 per 3 milioni di euro a stagione (il secondo ingaggio più alto della rosa), necessita di una rinegoziazione. Durante l’estate, ogni dialogo era stato congelato a causa delle vicende societarie. Adesso, il giocatore e il suo agente, Raiola, attendono una chiamata da Formello per avviare un nuovo confronto. La strategia del club sarà probabilmente quella di proporre un prolungamento, spalmando l’ingaggio su più anni con una cifra annuale leggermente ridotta. Nel frattempo, la parola passa al campo, dove Romagnoli è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa.

