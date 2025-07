Lazio e Roma vincono di misura: sorrisi capitolini nelle amichevoli estive. Il report delle due partite

Le due grandi della capitale, Roma e Lazio, hanno concluso la giornata di ieri con due successi importanti nelle rispettive amichevoli, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e consolidando il percorso di preparazione estiva. Entrambe le squadre si sono imposte per 1-0, offrendo segnali promettenti in vista della stagione alle porte.

Roma, terza vittoria consecutiva sotto la guida di Gasperini

Nel pomeriggio, la Roma di Gian Piero Gasperini, tecnico esperto noto per il suo gioco verticale e aggressivo, ha affrontato il Kaiserslautern, formazione tedesca militante nella 2. Bundesliga. I giallorossi hanno dominato sul piano del possesso e della qualità, conquistando la terza vittoria consecutiva in questa fase pre-campionato.

Ancora una volta decisivo il giovane talento irlandese Evan Ferguson, attaccante classe 2004, protagonista di un precampionato in crescendo. Dopo il poker nell’esordio contro una selezione locale, Ferguson ha firmato anche il gol vittoria di ieri, confermando la sua centralità nel progetto tattico romanista.

Lazio, successo in extremis nel Memorial Sandro Criscitiello

In serata è toccato alla Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano conosciuto per il suo stile di gioco basato sul fraseggio e le verticalizzazioni rapide, scendere in campo a Frosinone per il “Memorial Sandro Criscitiello”. I biancocelesti hanno affrontato una sfida equilibrata, in cui la difesa ha retto con ordine fino al guizzo finale.

A decidere il match è stato Mateo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999, noto per la sua grinta e capacità di inserimento. Con una rete siglata nei minuti di recupero, Guendouzi ha regalato alla Lazio la vittoria, replicando il successo ottenuto con la formazione Primavera nella gara di apertura del ritiro estivo.

Segnali positivi in vista della nuova stagione

Le vittorie di Roma e Lazio rafforzano le ambizioni delle due squadre, che puntano a un ruolo da protagoniste nella prossima Serie A. Gli exploit di Ferguson e Guendouzi, uniti alle idee tattiche di Gasperini e Sarri, indicano che la capitale è pronta a vivere un’annata calcistica intensa e combattuta.