Lazio-Roma, Provedel sarà titolare? Ecco le ultime novità in casa biancoceleste - Lazio News 24

Lazio-Roma e il duello tra i pali: Provedel o Mandas? Sarri valuta il cambio

Il derby Lazio-Roma potrebbe rappresentare il crocevia decisivo per il futuro tra i pali della squadra biancoceleste. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il dualismo tra Ivan Provedel e Christos Mandas è destinato a proseguire lungo tutta la stagione. Maurizio Sarri, infatti, starebbe valutando seriamente un’alternanza programmata che potrebbe trovare la sua svolta definitiva proprio nelle prossime partite.

L’idea dell’allenatore toscano è quella di far partire Provedel titolare contro il Sassuolo e poi anche nel sentitissimo Lazio-Roma, il derby della Capitale in programma tra poche settimane. Dopo la stracittadina, però, potrebbe consumarsi il sorpasso: Sarri avrebbe in mente di affidare i guanti da titolare a Mandas, a partire dalle sfide contro Genoa e Torino. Un piano preciso, che tiene conto non solo delle prestazioni ma anche della gestione fisica e mentale dei due portieri.

Se sulla panchina della Lazio fosse rimasto Marco Baroni, non ci sarebbero stati dubbi: Mandas sarebbe stato il titolare. Il giovane portiere greco aveva infatti superato Provedel nelle gerarchie nella scorsa stagione. Tuttavia, con il ritorno di Sarri, le carte sono state completamente rimescolate. Il tecnico ha deciso di non assegnare certezze a nessuno, tenendo entrambi i portieri in competizione continua per evitare cali di rendimento.

Le recenti difficoltà mostrate da Provedel nell’ultima parte della passata stagione hanno spinto Sarri a riflettere su un possibile cambio definitivo, ma il tecnico vuole evitare scelte affrettate prima di una gara delicata come Lazio-Roma, dove l’esperienza del 31enne friulano potrebbe rivelarsi cruciale.

Nel frattempo, il possibile rilancio di Provedel sta creando tensioni nell’entourage di Mandas, che vorrebbe maggiore chiarezza sul futuro del proprio assistito. Il portiere greco è considerato una risorsa importante e la Lazio lo valuta tra i 20 e i 30 milioni di euro, motivo per cui tenerlo troppo tempo in panchina potrebbe rivelarsi controproducente, anche in ottica calciomercato.

A gennaio, il club e il giocatore valuteranno la situazione. Ma fino ad allora, ogni prestazione, soprattutto in partite cruciali come il Lazio-Roma, potrebbe spostare gli equilibri. La porta della Lazio è più che mai un rebus aperto — e il derby potrebbe essere lo spartiacque.