 Lazio Roma, Mancini sicuro: «La stracittadina è sempre una partita che ti può consentire di cambiare una stagione»
Connect with us

Hanno Detto

Lazio Roma, Mancini sicuro: «La stracittadina è sempre una partita che ti può consentire di cambiare una stagione»

Hanno Detto

Lazio Roma, parla l'ex Delio Rossi: «Il derby è la gara più semplice da preparare, va tutto in automatico. Il mio ricordo più bello...»

Hanno Detto

Lazio, Pedro si racconta seconda parte: «È difficile gestire il minutaggio. Magari a volte stai bene, sei in forma e vuoi giocare di più. I messaggi da Napoli l'anno scorso...»

Hanno Detto

Lazio, intervista Pedro prima parte: «Derby? Dobbiamo dare una bella risposta e dare tutto in campo. Sarri? Persona con un carattere speciale. La canzone della Carrà...»

Hanno Detto

Gasperini: «Spero che non sia un derby violento, ucciderebbe il calcio»

Hanno Detto

Lazio Roma, Mancini sicuro: «La stracittadina è sempre una partita che ti può consentire di cambiare una stagione»

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Mancini

Lazio Roma, parla Mancini: «La stracittadina è sempre una partita che ti può consentire di cambiare una stagione». Le dichiarazioni

Cresce l’attesa per il derby della Capitale, in programma domenica alle 12:30 allo Stadio Olimpico. Tra i tanti a dire la loro sulla stracittadina, spicca la voce di Roberto Mancini, ex centrocampista e allenatore della Lazio, già commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Un uomo che il derby di Roma lo conosce bene, avendolo vissuto in prima persona sia in campo che in panchina, sperimentando – come lui stesso racconta – “sensazioni opposte e vigilie diverse”.

Sarri, l’uomo giusto per rilanciare la Lazio

Mancini individua in Maurizio Sarri, attuale tecnico biancoceleste, il profilo ideale per guidare la squadra in un momento delicato. Sarri, 65 anni, è noto per il suo calcio organizzato e per la capacità di gestire la pressione. Secondo l’ex Lazio, il tecnico toscano dovrà fare i conti con un mercato bloccato e con la recente sosta per le nazionali, fattori che possono aver condizionato l’avvio di stagione. “Il derby – spiega Mancini – può ribaltare una stagione: arrivi sfavorito, magari in crisi, e ti rialzi emotivamente. Oggi non vedo una squadra nettamente davanti all’altra: come sempre, un episodio può decidere il risultato”.

Gasperini al debutto nella stracittadina

Dall’altra parte ci sarà Gian Piero Gasperini, 66 anni, allenatore dell’Atalanta e ora alla guida della Roma per la sua prima esperienza nel derby capitolino. Mancini sottolinea come l’assenza di esperienza diretta nella stracittadina possa persino rivelarsi un vantaggio: “Non vivrà quella tensione che ancora non conosce”.

Pronostico difficile, ma due nomi in evidenza

Per l’ex biancoceleste, prevedere l’esito della sfida è quasi impossibile, soprattutto con un orario di gioco così insolito. “Giocare a quell’ora è complicato, così come indovinare il risultato”, afferma. Non sempre, aggiunge, è il talento a decidere: spesso contano più la concentrazione e la gestione dei momenti chiave. Nonostante ciò, Mancini si sbilancia e indica due possibili protagonisti: Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio, e Matías Soulé, fantasista argentino della Roma. “Il derby è loro”, sentenzia.

PAROLE “A volte arrivi al derby con il ruolo di sfavorito, sei in crisi e ti rialzi dal punto di vista emotivo. La stracittadina è sempre una partita che ti può consentire di cambiare una stagione, per cui lo per la sfida dell’Olimpico adesso non vedo una davanti all’altra. Come sempre, un episodio può incidere sul risultato”.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.