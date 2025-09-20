Lazio Roma, Mancini sicuro: «La stracittadina è sempre una partita che ti può consentire di cambiare una stagione»

Lazio Roma, parla Mancini: «La stracittadina è sempre una partita che ti può consentire di cambiare una stagione». Le dichiarazioni

Cresce l’attesa per il derby della Capitale, in programma domenica alle 12:30 allo Stadio Olimpico. Tra i tanti a dire la loro sulla stracittadina, spicca la voce di Roberto Mancini, ex centrocampista e allenatore della Lazio, già commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Un uomo che il derby di Roma lo conosce bene, avendolo vissuto in prima persona sia in campo che in panchina, sperimentando – come lui stesso racconta – “sensazioni opposte e vigilie diverse”.

Sarri, l’uomo giusto per rilanciare la Lazio

Mancini individua in Maurizio Sarri, attuale tecnico biancoceleste, il profilo ideale per guidare la squadra in un momento delicato. Sarri, 65 anni, è noto per il suo calcio organizzato e per la capacità di gestire la pressione. Secondo l’ex Lazio, il tecnico toscano dovrà fare i conti con un mercato bloccato e con la recente sosta per le nazionali, fattori che possono aver condizionato l’avvio di stagione. “Il derby – spiega Mancini – può ribaltare una stagione: arrivi sfavorito, magari in crisi, e ti rialzi emotivamente. Oggi non vedo una squadra nettamente davanti all’altra: come sempre, un episodio può decidere il risultato”.

Gasperini al debutto nella stracittadina

Dall’altra parte ci sarà Gian Piero Gasperini, 66 anni, allenatore dell’Atalanta e ora alla guida della Roma per la sua prima esperienza nel derby capitolino. Mancini sottolinea come l’assenza di esperienza diretta nella stracittadina possa persino rivelarsi un vantaggio: “Non vivrà quella tensione che ancora non conosce”.

Pronostico difficile, ma due nomi in evidenza

Per l’ex biancoceleste, prevedere l’esito della sfida è quasi impossibile, soprattutto con un orario di gioco così insolito. “Giocare a quell’ora è complicato, così come indovinare il risultato”, afferma. Non sempre, aggiunge, è il talento a decidere: spesso contano più la concentrazione e la gestione dei momenti chiave. Nonostante ciò, Mancini si sbilancia e indica due possibili protagonisti: Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio, e Matías Soulé, fantasista argentino della Roma. “Il derby è loro”, sentenzia.

