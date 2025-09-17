Lazio Roma, parla Ghilardi: «Ho sempre seguito il derby in tv e posso immaginare lo spettacolo che sarà viverlo dal campo»

Lazio Roma, Ghilardi: «Ho sempre seguito il derby in tv e posso immaginare lo spettacolo che sarà viverlo dal campo». Le dichiarazioni

Daniele Ghilardi, giovane difensore centrale classe 2003, approdato in estate alla AS Roma, ha parlato a margine dell’evento di apertura della stagione organizzato dal Business Club AS Roma. L’ex talento delle giovanili italiane, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico nazionale, ha espresso entusiasmo per la nuova avventura in giallorosso e per l’imminente derby capitolino. “Essere qui è un onore mi sto ambientando velocemente e il mio obiettivo è crescere e migliorare seguendo il mister. Ho sempre seguito il derby in tv e posso immaginare lo spettacolo che sarà viverlo dal campo. Non vedo l’ora che arrivi domenica”.

Il riferimento al “mister” è per Gasperini, allenatore della Roma, noto per la sua leadership e per la capacità di trasmettere ai giocatori il senso di appartenenza alla maglia. Sotto la sua guida, Ghilardi punta a consolidarsi come alternativa affidabile nella retroguardia romanista, sfruttando la sua fisicità, il buon senso della posizione e la capacità di impostare l’azione dal basso.

L’evento del Business Club AS Roma ha rappresentato un momento di incontro tra squadra, sponsor e tifosi, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il club e il tessuto imprenditoriale della Capitale. In questo contesto, le parole di Ghilardi hanno messo in evidenza non solo la sua determinazione, ma anche la consapevolezza dell’importanza del derby contro la Lazio, una delle sfide più sentite e seguite del calcio italiano.

Il derby di Roma, in programma domenica allo Stadio Olimpico, sarà un banco di prova importante per il giovane difensore. L’atmosfera unica, la rivalità storica e la posta in palio rendono questa partita un appuntamento imperdibile per i tifosi e un’occasione speciale per chi, come Ghilardi, sogna di lasciare il segno in una delle stracittadine più iconiche d’Europa.

Con il suo entusiasmo e la voglia di crescere, Daniele Ghilardi si candida a diventare uno dei volti nuovi più interessanti della stagione giallorossa, pronto a vivere da protagonista l’emozione del suo primo derby romano.

