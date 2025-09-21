 Lazio, Fabiani: «Una partita che vale tanto per noi, ci teniamo tantissimo a fare risultato. Castellanos...»
Lazio, Fabiani: «Una partita che vale tanto per noi, ci teniamo tantissimo a fare risultato. Castellanos...»

Lazio, Fabiani: «Una partita che vale tanto per noi, ci teniamo tantissimo a fare risultato. Castellanos…»

5 ore ago

Fabiani
Fabiani

Lazio Roma, il direttore sportivo dei biancocelesti Angelo Fabiani ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita

Il derby della Capitale tra Lazio e Roma non è mai una partita come le altre. Allo stadio Olimpico l’attesa è palpabile e, come da tradizione, le dichiarazioni della vigilia contribuiscono ad accendere ulteriormente i riflettori. Nel pre partita, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, sottolineando l’importanza della sfida e il clima che si respira nello spogliatoio laziale.

L’attesa per la stracittadina

Fabiani ha evidenziato come il derby rappresenti molto più di una semplice gara di campionato: è una partita che vale una stagione, capace di influenzare umori e prospettive future. La Lazio, guidata in panchina da Sarri, tecnico noto per il suo approccio pragmatico e la solidità difensiva, arriva all’appuntamento con la consapevolezza di dover dare il massimo davanti ai propri tifosi. Ecco le sue parole:

PAROLE «A parte la partita contro il Como, tutte le altre partite abbiamo fatto delle ottime prestazioni. Purtroppo, il calcio è strano. Oggi è una partita dal sapore speciale, il derby, basta vedere lo spettacolo sulle tribune. Una partita che vale tanto per noi, ci teniamo tantissimo a fare risultato. Per quanto riguarda le formazioni, non conta chi gioca e chi non gioca, è una gara da giocare contro tutto e tutti. Credo che Castellanos sia una scelta tecnica del mister. L’inserimento di Pedro lo condivido, Pedro è un campione uno che quando vai in campo fa sempre la differenza. Il mister l’ha vista così e ha valutato durante tutta la settimana l’affidabilità degli undici in campo».

Un match decisivo per la stagione

Il derby Lazio-Roma non è soltanto una questione di supremazia cittadina, ma anche un crocevia fondamentale per la classifica di Serie A. Entrambe le squadre inseguono un posto in Europa e i tre punti in palio possono risultare decisivi.

Con queste premesse, il fischio d’inizio promette spettacolo e tensione, in una cornice che solo il derby della Capitale sa regalare.

