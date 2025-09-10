Lazio, Olimpico preso d’assalto dai tifosi per il derby: il dato aggiornato sui presenti. Eccezionale risposta del pubblico per la stracittadina

La Capitale torna a respirare la sua aria più elettrica, quella che precede il derby. Manca sempre meno alla sfida tra Lazio e Roma, un appuntamento che quest’anno arriva prestissimo in calendario, alla quarta giornata di campionato, accendendo subito la stagione. L’attesa è resa ancora più particolare da una novità quasi storica per le abitudini recenti della città: il fischio d’inizio è fissato per domenica 21 settembre alle ore 12:30.

Un pranzo a tinte biancocelesti e giallorosse che rompe con la tradizione serale o pomeridiana degli ultimi anni, ma che non ha minimamente raffreddato la passione dei tifosi. Al contrario, la corsa al biglietto è stata travolgente sin dai primi giorni di vendita. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la risposta del pubblico è stata eccezionale, tanto che è già stata superata l’imponente soglia delle 50.000 presenze complessive allo Stadio Olimpico.

Questo dato, destinato a crescere con l’avvicinarsi della partita, è la testimonianza più chiara di quanto la stracittadina sia l’evento più atteso. Nonostante il calendario anticipato e un orario insolito, la cornice di pubblico si preannuncia, ancora una volta, semplicemente strepitosa. La città si ferma, i cuori accelerano: il derby della Capitale è pronto a regalare spettacolo, con uno stadio vestito a festa e pronto a spingere le due squadre verso la supremazia cittadina.