 Lazio Roma, previsti 61 mila spettatori per il derby: ecco quanti saranno biancocelesti
News

News

Lazio, discorso di Sarri alla squadra prima del Sassuolo: ha citato i tifosi

News

Lazio, boccata d'ossigeno per Lotito: il merito è tutto dei tifosi

News

Lazio, rebus centrocampo per Sarri: le ultime sulle scelte con il Sassuolo. C'è una sola certezza

News

Lazio, si punta sull'effetto derby per battere il record di abbonamenti dell'era Lotito. I dettagli

News

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Striscione tifosi Lazio

Lazio Roma, previsti 61 mila spettatori per il derby: ecco quanti saranno biancocelesti. Grandissima affluenza di tifo per la stracittadina

Liberi dalle barriere e animati da una passione travolgente, i tifosi della Lazio sono pronti a riprendersi la scena, trasformando le prossime due partite in autentiche dimostrazioni di fede. Il popolo biancoceleste è in viaggio, pronto a sostenere la squadra in due appuntamenti cruciali che promettono di essere incandescenti, sia in trasferta che in casa.

Il primo atto di questo doppio spettacolo andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la sfida contro il Sassuolo, è previsto un vero e proprio esodo di tifosi laziali, tanto che l’atmosfera nell’impianto emiliano sembrerà quella di una partita casalinga. Le tribune ospiti si trasformeranno in una succursale della Curva Nord, un muro di sciarpe e bandiere pronto a spingere la squadra di Sarri per tutti i novanta minuti.

Ma è per la settimana successiva che l’attesa raggiunge il suo culmine. In occasione del derby contro la Roma, lo Stadio Olimpico tornerà a essere la casa esclusiva della Lazio, vestito a festa per la partita più sentita della stagione. La risposta del pubblico è stata, ancora una volta, straordinaria.

I numeri parlano chiaro: sono già stati venduti 32mila biglietti, che, sommati agli abbonati, portano il totale degli spettatori con un posto già assicurato a quota cinquantamila. Le proiezioni finali indicano un’affluenza complessiva di circa 61mila persone. Di queste, si stima che ben 38mila saranno tifosi della Lazio, pronti a colorare lo stadio con la sciarpetta al collo e l’aquila sul petto. Un fenomeno di appartenenza che testimonia un legame indissolubile e che caricherà la squadra in vista della stracittadina. Lo riporta Il Messaggero.

