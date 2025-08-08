Lazio, buone notizie dall’infermeria! I biancocelesti ritrovano quel giocatore, le ultime

Lazio, buone notizie dall’infermeria! I biancocelesti ritrovano quel giocatore, le ultimissime del clup capitolino

Buone notizie per la Lazio e per Maurizio Sarri: Gustav Isaksen, esterno offensivo danese classe 2001, ha ripreso ad allenarsi sul campo. Dopo lo stop causato da un’infezione virale, il giocatore è tornato a Formello e ha svolto una seduta differenziata, segnando il primo passo verso il pieno recupero. La mononucleosi, che lo aveva colpito appena quattro giorni dopo l’inizio della preparazione estiva, sembra ormai alle spalle.

Allenamenti individuali e monitoraggio costante

Isaksen, arrivato alla Lazio nella scorsa stagione dal Midtjylland, è ancora sotto osservazione da parte dello staff medico biancoceleste. Le sue condizioni vengono valutate quotidianamente, e per il momento il programma di lavoro prevede allenamenti a ritmi ridotti rispetto al resto del gruppo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il danese ha effettuato una corsa leggera nella giornata di ieri, in un orario differente rispetto ai compagni, segnale che il processo di reintegro è iniziato ma richiederà ancora tempo.

Tre settimane da recuperare: obiettivo rientro graduale

L’infezione ha compromesso la preparazione atletica di Isaksen, che ha perso circa tre settimane di lavoro. Per questo motivo, il suo rientro completo in gruppo non è imminente. La priorità dello staff tecnico è evitare ricadute e garantire un recupero graduale, compatibile con i carichi di lavoro previsti per il resto della rosa. Intanto, la squadra volerà in Inghilterra per affrontare il Burnley nella quinta amichevole estiva, mentre Isaksen proseguirà il suo percorso a Formello.

Segnali incoraggianti per Sarri

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio noto per la sua attenzione ai dettagli e alla condizione fisica dei suoi giocatori, potrà presto contare nuovamente su Isaksen, elemento chiave per la profondità offensiva e la capacità di saltare l’uomo. Gli ultimi esami hanno confermato il superamento della mononucleosi, e il via libera medico ha permesso al giocatore di tornare a svolgere attività sul campo. Il ritorno di Isaksen rappresenta un segnale importante per la Lazio, che punta a ritrovare al più presto uno dei suoi giovani più promettenti. Il percorso è ancora lungo, ma la direzione è quella giusta.