Lazio, a Formello continua la preparazione estiva dei biancocelesti: adesso il mini-ritiro in Turchia

Lazio, a Formello continua la preparazione estiva dei biancocelesti agli ordini di Sarri: adesso il mini-ritiro in Turchia

La Lazio chiude con successo anche la seconda amichevole estiva, superando l’Avellino per 1-0 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, in occasione del Terzo Memorial Sandro Criscitiello. A decidere il match è stato un rigore trasformato nel finale da Mattéo Guendouzi, centrocampista francese classe ’99, arrivato dalla Premier League con grandi aspettative e leadership in crescita.

Preparazione a Formello e Programma Settimanale

Conclusa la gara, la squadra biancoceleste fa rientro al centro sportivo di Formello per proseguire la fase di preparazione estiva. Domenica è prevista una seduta di scarico, utile per il recupero muscolare post-match, mentre lunedì sarà dedicato al riposo assoluto. Un calendario pianificato per arrivare in forma alla partenza della mini tournée estera.

Tournée in Turchia: Sfide di Prestigio in Arrivo

La partenza per Istanbul è fissata per martedì pomeriggio, preceduta da una sessione di allenamento mattutina. In Turchia sono attese due sfide di alto livello: il 30 luglio contro il Fenerbahçe guidato da José Mourinho, tecnico portoghese noto per i suoi numerosi successi europei; e il 2 agosto contro il Galatasaray, formazione storica del calcio turco.

Situazione Infortuni e Assenze

Assente certo per la trasferta sarà Gustav Isaksen, ala danese classe 2001, alle prese con la mononucleosi. I tempi di recupero restano incerti, in attesa della completa negativizzazione. Boulaye Dia, attaccante senegalese ex Salernitana, sarà invece regolarmente in gruppo nonostante alcuni fastidi fisici accusati nei giorni precedenti. Dubbi restano invece su la condizione del difensore centrale Samuel Gigot, tormentato da un mal di schiena persistente, e su Patric, il difensore spagnolo con un problema muscolare alla coscia.

La Lazio mostra segnali incoraggianti in queste prime uscite stagionali, con la rosa in fase di rodaggio e il tecnico impegnato nel testare soluzioni tattiche. Le gare in Turchia rappresentano una tappa cruciale per valutare la condizione del gruppo in vista della stagione ufficiale.