Lazio, in attesa della ripresa il messaggio è: «Facciamoci trovare pronti»

Lazio, la ripresa sembra essere più vicina ma i biancocelesti non hanno perso di vista l’obiettivo

Due mesi senza calcio ma nessuno ha perso di vista l’obiettivo. Il mantra della Lazio è sempre lo stesso: “Facciamoci trovare pronti”. Ciò che si è provato a fare è proprio questo: il momento è duro ma non bisogna mollare.

Come riporta il Corriere dello Sport mister Inzaghi pensa già alla ripartenza e spera di riuscire a recuperare anche gli infortunati. Lucas Leiva dovrebbe rientrare a metà giugno, in tempo quindi per il big match contro la Juventus. Più complicata invece la situazione legata a Lulic, che deve ancora far rientro in Italia.