La Lazio ingaggia Riccardo Pinzani: un “top player” come club referee manager

Lazio, l’ex arbitro Riccardo Pinzani entra nella dirigenza biancoceleste: è il nuovo club referee manager della squadra

La Lazio ha messo a segno un vero e proprio colpo ingaggiando Riccardo Pinzani, 47 anni, come nuovo club referee manager. La sua presenza a Frosinone, sabato sera, durante l’amichevole contro l’Avellino, aveva inizialmente destato curiosità. Molti, inclusi alcuni dirigenti del Frosinone, pensavano fosse lì per conto di Rocchi, designatore arbitrale, a supervisionare l’operato dell’arbitro Perri di Roma1. Ma la realtà è ben diversa: Pinzani ha assunto un ruolo cruciale e innovativo all’interno della società biancoceleste.

Riccardo Pinzani, che per tre anni ha svolto un eccellente lavoro come coordinatore dei club dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) per le squadre di Serie A e Serie B, porterà la sua vasta esperienza e conoscenza delle regole del gioco direttamente a Formello. Il suo incarico va ben oltre il semplice ruolo di “addetto agli arbitri”: Pinzani avrà il compito di spiegare ai biancocelesti le regole, le loro interpretazioni e le caratteristiche specifiche degli arbitri che dirigeranno le partite. Si tratta di un’innovazione significativa per il club di Lotito, che si assicura una figura di altissimo profilo nel campo della formazione arbitrale interna.

Questo innesto è stato definito un “top player” per la Lazio, con l’affermazione che nessuno in Italia è bravo come lui in questo specifico ambito. Per l’AIA, la partenza di Pinzani rappresenta una grave perdita. L’Associazione Arbitri ha perso un punto di riferimento fondamentale per i 40 club di vertice, lasciando solo il designatore Rocchi, di cui Pinzani era un uomo di fiducia. Il mancato “mossa di un dito” da parte dell’AIA per trattenere una risorsa così preziosa è un aspetto che solleva interrogativi, mentre la Lazio si prepara a beneficiare di questa nuova e strategica acquisizione.