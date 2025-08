Lazio, relax a Milano per Marusic: breve vacanza in famiglia per il biancoceleste – FOTO

Lazio, tempo di relax a Milano per Adam Marusic: breve vacanza in famiglia per il difensore biancoceleste – FOTO

Milano si è trasformata per qualche giorno in una meta di relax per Adam Marušić, difensore montenegrino classe 1992 in forza alla Lazio dal 2017. Il terzino biancoceleste ha approfittato delle 48 ore di riposo concesse da Maurizio Sarri, allenatore della Lazio noto per il suo approccio tattico rigoroso e il calcio verticale, per concedersi una pausa con la sua famiglia nel cuore della Lombardia.

La notizia è emersa tramite un post su Instagram pubblicato da Milica Ugarak, compagna di Marušić. “Qualche giorno a Milano”, si legge nella didascalia che accompagna una serie di immagini ritraenti il calciatore insieme alla sua famiglia. Con loro anche la piccola Mia, figlia della coppia, nata nell’aprile del 2023. Le foto, scattate in alcuni angoli iconici della città, mostrano momenti di quotidianità e affetto familiare, lontano dalle pressioni del campo.

Il soggiorno milanese arriva subito dopo il rientro della Lazio dalla mini-tournée in Turchia, organizzata per mantenere alto il livello di condizione atletica durante la pausa dalle competizioni. Sarri ha deciso di concedere ai suoi giocatori un breve periodo di riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista dei prossimi impegni stagionali. La scelta di Marušić di visitare Milano riflette il desiderio di ricaricare le energie circondato dai suoi affetti più cari.

Il terzino montenegrino si conferma così non solo come uno degli elementi più affidabili della difesa laziale, ma anche come padre e compagno attento, capace di ritagliarsi momenti preziosi lontano dai riflettori. Un dettaglio che i tifosi hanno apprezzato, come testimoniano i numerosi commenti affettuosi al post.

La Lazio tornerà presto in campo, e Marušić sarà sicuramente pronto a riprendere il suo ruolo fondamentale nella squadra di Sarri, forte anche di questo breve ma significativo momento di tranquillità.