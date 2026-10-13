Occhi sul gioiello della Reggina! È Toscano il nuovo nome per il futuro: identikit del talento

Blitz Lazio a Reggio Calabria: mirino puntato su Filippo Toscano! Identikit del nuovo talento d’oro

Il calciomercato invernale comincia a muovere i primi passi e le strategie dei club più importanti del panorama nazionale passano inevitabilmente attraverso la valorizzazione dei giovani talenti cresciuti nei campionati minori. Si sta scaldando pericolosamente l’asse di mercato che unisce la Reggina alla Lazio, nel nome del patron Claudio Lotito. Il presidente, che detiene la proprietà di entrambe le società, potrebbe favorire il passaggio di un prospetto formidabile dalla Calabria direttamente al centro sportivo di Formello, anticipando la folta concorrenza degli osservatori internazionali che seguono con grande interesse la crescita del ragazzo!

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Le caratteristiche tecniche di Filippo Toscano e l’esplosione in Serie D

Al centro delle attenzioni degli scout biancocelesti c’è il giovanissimo Filippo Toscano, esterno mancino puro capace di disimpegnarsi con grande autorità sia come terzino che come centrocampista laterale a tutta fascia. Nato a Genova, il classe 2008 possiede una spinta offensiva devastante, unita a un tiro precisissimo dalla distanza che gli permette di sbloccare le partite più complicate con conclusioni chirurgiche a fil di palo. Dopo la trafila formativa vissuta nelle giovanili del Genoa, nell’estate del 2026 il ragazzo è sbarcato alla Reggina a titolo definitivo, firmando un contratto biennale che oggi rappresenta un autentico capolavoro economico in chiave plusvalenza per la dirigenza calabrese, brava a puntare con decisione sulle sue qualità.

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L’impatto devastante nel campionato di Serie D e il futuro alla Lazio

L’impatto con il calcio dei grandi in Serie D è stato a dir poco travolgente per il sedicenne, diventato all’istante il marcatore più giovane della storia recente del club amaranto e persino capocannoniere a sorpresa della squadra in questo avvio di stagione. Con un bottino iniziale di 3 gol in campionato e ben 2 assist messi a referto già nella memorabile gara d’esordio, il laterale ha confermato doti realizzative insolite per il suo ruolo, segnando addirittura più dei centravanti di ruolo. Resta adesso da capire se la Lazio potrà operare concretamente nella sessione di gennaio o se il mercato bloccato sposterà il discorso in vista della prossima estate per portare definitivamente il talento a vestire la maglia biancoceleste, blindando un profilo destinato a un futuro luminoso nel calcio professionistico!