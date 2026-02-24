Connect with us

Lazio ancora da record: il valore in Borsa vola ai massimi dal 2020! Il dato

Lazio la società biancoceleste cresce in Borsa: nuove vette dopo sei anni tra smentite e speculazioni! I dati sulla squadra capitolina e sugli introiti

Continua a salire il titolo della Lazio in Borsa. Dopo la prima impennata registrata venerdì, con il prezzo arrivato a 1,35 euro (+12,50%) in seguito alle voci su una presunta trattativa per la cessione del club – indiscrezioni subito smentite ufficialmente dalla società – il trend positivo non si è arrestato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata successiva il valore ha toccato quota 1,385 euro, con un ulteriore incremento del +2,59%. Numeri che riportano il titolo ai livelli più alti degli ultimi sei anni.

Per ritrovare una quotazione simile bisogna tornare al 7 dicembre 2020, quando il titolo aveva raggiunto 1,386 euro. Da allora non si erano più registrate cifre così elevate.

Il movimento al rialzo assume ancora più rilevanza considerando che è arrivato nonostante la smentita ufficiale del club sulle ipotesi di vendita. Segnale che il mercato continua a guardare con attenzione alla situazione societaria e alle prospettive future.

Lazio, segnale di fiducia del mercato

L’aumento del valore azionario può essere interpretato come un segnale di fiducia degli investitori, alimentato dalle prospettive sportive e dalle possibili evoluzioni strategiche del club.

Il titolo Lazio torna così protagonista a Piazza Affari, facendo registrare nuovi numeri da record e confermando una fase di forte interesse attorno alla società biancoceleste.

