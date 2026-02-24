News
Lazio ancora da record: il valore in Borsa vola ai massimi dal 2020! Il dato
Lazio la società biancoceleste cresce in Borsa: nuove vette dopo sei anni tra smentite e speculazioni! I dati sulla squadra capitolina e sugli introiti
Continua a salire il titolo della Lazio in Borsa. Dopo la prima impennata registrata venerdì, con il prezzo arrivato a 1,35 euro (+12,50%) in seguito alle voci su una presunta trattativa per la cessione del club – indiscrezioni subito smentite ufficialmente dalla società – il trend positivo non si è arrestato.
Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata successiva il valore ha toccato quota 1,385 euro, con un ulteriore incremento del +2,59%. Numeri che riportano il titolo ai livelli più alti degli ultimi sei anni.
Ultimissime Lazio LIVE: intervento riuscito per Rovella! Le parole di Mattei
Per ritrovare una quotazione simile bisogna tornare al 7 dicembre 2020, quando il titolo aveva raggiunto 1,386 euro. Da allora non si erano più registrate cifre così elevate.
Il movimento al rialzo assume ancora più rilevanza considerando che è arrivato nonostante la smentita ufficiale del club sulle ipotesi di vendita. Segnale che il mercato continua a guardare con attenzione alla situazione societaria e alle prospettive future.
Lazio, segnale di fiducia del mercato
L’aumento del valore azionario può essere interpretato come un segnale di fiducia degli investitori, alimentato dalle prospettive sportive e dalle possibili evoluzioni strategiche del club.
Il titolo Lazio torna così protagonista a Piazza Affari, facendo registrare nuovi numeri da record e confermando una fase di forte interesse attorno alla società biancoceleste.
News
Leite Lazio, a giugno le cose potrebbero cambiare: ecco cosa filtra
Leite Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani non ha mollato la presa sul centrale portoghese di proprietà dell’Union Berlino. Le...
Lazio ancora da record: il valore in Borsa vola ai massimi dal 2020! Il dato
Lazio la società biancoceleste cresce in Borsa: nuove vette dopo sei anni tra smentite e speculazioni! I dati sulla squadra...
Rovella, stop di almeno due mesi per il centrocampista della Lazio! Cosa filtra sulle condizioni del giocatore
Rovella si opera alla clavicola destra dopo l’infortunio di Cagliari: tutti gli aggiornamenti sul centrocampista dei biancocelesti Brutte notizie in...