Lazio da record alla voce plusvalenze, più di 50 milioni. I tifosi però sono infuriati

Dopo mesi caratterizzati dalla chiusura del calciomercato estivo, la Lazio è tornata protagonista sul mercato durante la sessione invernale. Un ritorno alle operazioni, però, che non ha portato serenità nell’ambiente biancoceleste. Al contrario, la gestione del mercato ha finito per acuire una frattura già profonda tra società e tifoseria, alimentando polemiche e malcontento in una stagione già segnata da forti tensioni.

L’estate scorsa è stata caratterizzata dallo stop imposto dai parametri economico-finanziari previsti dalle norme FIGC, che hanno di fatto impedito alla Lazio di rafforzarsi. Una situazione che aveva già creato malumore, trasformato poi in vera e propria contestazione nei mesi successivi.

Lazio e i numeri del mercato: il saldo record

Secondo le stime riportate da Calcio e Finanza, il mercato invernale della Lazio si è chiuso con un saldo complessivo ampiamente positivo: +46,9 milioni di euro. Un dato che ha rafforzato la percezione di una sessione guidata più da esigenze di bilancio che da reali ambizioni sportive.

Le cessioni di Matteo Guendouzi e Valentín Castellanos hanno garantito plusvalenze per oltre 43 milioni di euro, sfiorando un record storico per il club in un singolo anno. Sommando anche la cessione estiva di Loum Tchaouna al Burnley, il totale delle plusvalenze sale a circa 52 milioni di euro, posizionando la stagione 2025/26 al secondo posto nell’era Lotito, dietro solo ai 63,7 milioni del 2017/18!

Lazio, cessioni pesanti e acquisti mirati

Entrando nel dettaglio, oltre agli addii di Guendouzi e Castellanos, anche le uscite di Christos Mandas, Dimitrije Kamenovic, Matías Vecino e Diego Gonzalez hanno contribuito a un impatto positivo superiore ai 55 milioni di euro sull’esercizio 2025/26, considerando plusvalenze, risparmio sugli ammortamenti e sugli stipendi lordi.

Sul fronte degli acquisti, l’operazione più onerosa è stata quella che ha portato a Roma Kenneth Taylor, centrocampista proveniente dall’Ajax, per oltre 16 milioni di euro, con un impatto di circa 3,3 milioni sulla stagione in corso.

A seguire l’acquisto di Ratkov dal Salisburgo, mentre impatti più contenuti sono stati registrati per Daniel Maldini, arrivato in prestito dall’Atalanta, e per il giovane portiere Motta.

Nel complesso, l’impatto dei nuovi innesti è stato negativo per 8,7 milioni di euro, ma il bilancio finale del mercato resta fortemente positivo: +46,9 milioni complessivi, il migliore tra i top club italiani secondo Calcio e Finanza.

Numeri che fanno sorridere i conti, ma che difficilmente rispecchiano i desideri di una tifoseria che, dopo un’estate senza rinforzi, sognava ben altro per il mercato invernale.

