Lazio, la porta dei biancocelesti è ancora un rebus: Mandas sfida Provedel tra i pali? Le ultime

Lazio, la porta dei biancocelesti è ancora un vero e proprio rebus: Mandas sfida Provedel tra i pali? Le ultimissime

Il duello tra Ivan Provedel e Christos Mandas continua ad animare le discussioni nel mondo Lazio. Una sfida che da tempo accende il dibattito e che, anche in vista della nuova stagione, si preannuncia tutt’altro che risolta. Il tecnico Maurizio Sarri, noto per il suo calcio propositivo e la meticolosa attenzione al gioco costruito dal basso, si trova davanti a una scelta delicata.

Ivan Provedel, classe 1994, è l’attuale titolare e porta con sé una lunga esperienza nei campi di Serie A. Dotato di grande personalità, è spesso considerato una figura solida e affidabile per la retroguardia biancoceleste. La sua leadership e capacità di lettura del gioco sono indiscusse, ma Sarri vuole vedere conferme quotidiane: non basta il passato, serve lavoro e dedizione costante.

Dall’altra parte c’è Christos Mandas, portiere greco classe 2001, protagonista di una sorprendente crescita nell’ultima stagione. Chiamato in causa in momenti cruciali, Mandas ha mostrato maturità, freddezza e ottime qualità tecniche. Il suo profilo piace per serenità e capacità nel gioco palla a terra, doti fondamentali per un portiere nel sistema sarriano.

Il Corriere dello Sport sottolinea come Sarri cerchi un estremo difensore che non sia solo reattivo tra i pali, ma anche abile con i piedi e capace di guidare la linea difensiva come un regista arretrato. Questo aspetto rende la competizione ancora più interessante: entrambi i portieri vengono tenuti sotto stretta osservazione.

Al momento, non è stata presa alcuna decisione definitiva. Il tecnico toscano preferisce studiare attentamente le prestazioni durante la preparazione estiva e lasciarsi tempo per valutare. La competizione è aperta e il posto da titolare tra i pali della Lazio sarà conquistato sul campo, giorno dopo giorno.