Lazio, è rebus difesa! Quel giocatore ha scalato le gerarchie del tecnico Sarri, i dettagli

Lazio, rebus difesa! Quel calciatore ha scalato le gerarchie di Sarri, tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti

La Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad affrontare la sfida contro il Como con una coppia difensiva inedita. Le assenze di Patric (difensore spagnolo ai box per infortunio), Alessio Romagnoli (leader della retroguardia squalificato) e di Samuel Gigot (ex Marsiglia, ancora fuori dalle rotazioni tecniche) costringono l’allenatore toscano a puntare su Mario Gila e Mads Bøge Provstgaard.

Gila conferma, Provstgaard la novità

Mario Gila, centrale spagnolo classe ’00, è ormai una certezza nel progetto biancoceleste, mentre la vera sorpresa è Provstgaard. Il difensore danese, alto 1,94 metri e mancino naturale, è arrivato a gennaio dal Vejle BK. Ex capitano della Danimarca U21, il giocatore ha collezionato solo due presenze nella scorsa stagione (contro Atalanta ed Empoli), ma ha impressionato Sarri durante il ritiro estivo grazie a serietà, disciplina e ottime letture difensive.

Il salto da riserva a titolare

Nonostante inizialmente fosse stato pensato come alternativa ai titolari, Provstgaard ha saputo cogliere l’occasione. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giovane difensore non era nemmeno inserito nella lista UEFA fino a maggio, complice il caso Pellegrini e altri infortuni. Ora, invece, partirà titolare nella prima giornata di Serie A, dimostrando che il lavoro e la dedizione pagano.

Prospettive future per la difesa della Lazio

La partita contro il Como sarà il primo vero banco di prova per la nuova coppia di centrali. Con Gila già collaudato e Provstgaard in cerca di conferme, Sarri potrà valutare nuove soluzioni per il reparto arretrato. Il tecnico, noto per il suo gioco posizionale e le richieste tattiche elevate, potrebbe aver trovato un nuovo tassello per costruire la difesa del futuro.

Gila e Provstgaard saranno i protagonisti della difesa della Lazio a Como: una scelta obbligata ma potenzialmente illuminante. Tutti gli occhi saranno puntati su Provstgaard, pronto a dimostrare il suo valore nel campionato italiano.