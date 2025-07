Lazio, il rebus a centrocampo e le gerarchie difensive: le prime sfide di Sarri

Lazio, ecco il rebus a centrocampo e le gerarchie difensive: le prime sfide del neo tecnico Maurizio Sarri

Il centrocampo della Lazio è un vero e proprio rebus per Maurizio Sarri. L’allenatore, come sottolineato da Il Messaggero, insiste giustamente sulla coppia difensiva Gila-Provstgaard. Questa scelta è quasi obbligata, dato che Romagnoli sarà squalificato per i primi due turni di campionato e Patric è alle prese con uno stiramento. Quasi sicuramente, sarà proprio questa la coppia difensiva titolare nell’esordio a Como il prossimo 24 agosto. Sulla fascia destra, Lazzari ha mostrato le solite incertezze, mentre Tavares si è impegnato, evidenziando qualche buono spunto, ma appare ancora troppo timido, forse troppo concentrato nell’apprendere gli schemi del Comandante.

Il reparto mediano è apparso debole. Guendouzi è inamovibile, ma Rovella, nel ruolo di vertice basso nel 4-3-3, tiene poco palla e si affida spesso a lanci lunghi, perdendo fluidità. Dele-Bashiru è ancora un “oggetto misterioso”: se contro l’Avellino era stato condizionato da un fastidio nel riscaldamento, a Istanbul non ha avuto scuse. Il nigeriano ha dichiarato: «Dobbiamo adattarci ai nuovi schemi e dovremo lavorare tanto, ma è fantastico farlo con un allenatore top come Sarri. Con lui vogliamo arrivare in Champions». Sarà dura, però, se Fisayo non riuscirà a fare il salto di qualità. Dalle mezz’ali non arrivano mai palloni utili all’attacco: Zaccagni è apparso spento, Cancellieri si è fatto vedere solo per una debole testata, e Castellanos è apparso nervoso per la mancanza di rifornimenti. La Lazio è stata schiacciata dal pressing alto del Fenerbahçe, che è apparso più pimpante e fresco. Una condizione normale, visto che i turchi debutteranno già il 6 agosto in Champions League contro il Feyenoord e pochi giorni dopo nel loro campionato.