Lazio, il programma post Torino: la ripresa degli allenamenti non sarà prima di… In arrivo la sosta per le Nazionali, in 4 lasceranno Formello

Ultimi novanta minuti, poi la Serie A si ferma. Dopo il turno di questo weekend, il campionato lascerà spazio agli impegni delle nazionali, per una sosta di ottobre che si preannuncia cruciale per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Saranno due settimane di passione per i CT e di apprensione per i club, che seguiranno con attenzione i propri giocatori.

In casa Lazio, l’esodo verso le rispettive selezioni sarà meno affollato del solito, a causa della pesante ondata di infortuni. Saranno solo quattro i giocatori a lasciare Formello: il difensore Elseid Hysaj e gli attaccanti Salernitana Dia, Christos Mandas e Gustav Isaksen.

Il grande assente tra i convocati sarà, con ogni probabilità, il capitano Mattia Zaccagni. Salvo miracoli, il problema muscolare accusato nella rifinitura di ieri lo costringerà a rinunciare alla chiamata del CT dell’Italia, Gennaro Gattuso. Un’altra tegola in una stagione fin qui sfortunatissima. A riportarlo è Il Messaggero.

Per tutti i giocatori che rimarranno a Roma, invece, la sosta sarà l’occasione per tirare il fiato e ricaricare le batterie. Maurizio Sarri ha infatti concesso alla squadra tre giorni di riposo completi. I lavori a Formello riprenderanno soltanto mercoledì pomeriggio, con l’obbligo per tutti i giocatori di rientrare entro la serata di martedì. Una pausa quanto mai necessaria per un gruppo affaticato e che servirà soprattutto a chi è in infermeria per provare a recuperare con più calma. L’obiettivo è presentarsi alla ripresa del campionato con una rosa finalmente più vicina a essere al completo.