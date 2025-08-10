Lazio, il programma post Burnley e la situazione infortunati: ultimo test in arrivo. Cosa succede ora per la squadra di Sarri

Con la preparazione estiva ormai agli sgoccioli, la Lazio si prepara a chiudere il capitolo delle amichevoli dopo la vittoria di misura ottenuta ieri in Inghilterra contro il Burnley, decisa da un gol di Matteo Cancellieri. La squadra, rientrata a Roma nella tarda serata di ieri, ha svolto questa mattina una seduta di scarico a Formello. Dopo la giornata di riposo prevista per domani (lunedì), i biancocelesti torneranno al lavoro martedì pomeriggio.

L’attenzione è ora tutta rivolta all’ultimo test dell’estate, in programma sabato 16 agosto allo stadio Manlio Scopigno di Rieti contro i greci dell’Atromitos. Per questa partita, Maurizio Sarri dovrà fare i conti con un’infermeria ancora affollata.

Sono certe le assenze di Patric, che ne avrà per almeno un mese a causa di un infortunio alla coscia, e di Gustav Isaksen, che sta lentamente recuperando dalla mononucleosi e necessita di una preparazione specifica prima di tornare a pieno regime.

Restano da valutare, invece, le condizioni di altri tre giocatori. Le prossime ore saranno decisive per capire l’evoluzione della lombosciatalgia che affligge Samuel Gigot e per verificare l’entità della distorsione alla caviglia che ha costretto Reda Belahyane a saltare la trasferta inglese. Particolare attenzione è rivolta a Matias Vecino: il centrocampista uruguaiano si è fermato per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra prima della partenza per Burnley. Nei prossimi giorni sarà tenuto a riposo e monitorato costantemente, con la speranza dello staff medico che lo stop precauzionale sia stato sufficiente a evitare una lesione muscolare.