Lazio, ancora problemi per Gigot: è assente nel ritiro di Formello, il motivo

Lazio, ancora problemi per Gigot: è nuovamente assente nel ritiro di Formello, il motivo e la ricostruzione

Prosegue l’assenza di Samuel Gigot dai campi di allenamento della Lazio, e cresce l’incertezza attorno al suo futuro. Il difensore centrale francese, classe 1993, noto per la sua aggressività in marcatura e il buon senso della posizione, non prende parte alle sessioni tecniche da diversi giorni. L’ultimo impegno risale all’amichevole contro la formazione Primavera, disputata nei giorni finali del ritiro estivo.

In quella partita, Gigot era subentrato nella ripresa, ma la sua presenza è durata pochi minuti: un rapido avvicendamento con il giovane Ruggeri ha lasciato intendere che qualcosa non fosse al meglio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’ex Marsiglia starebbe affrontando un fastidioso mal di schiena, che ne compromette la continuità e l’intensità di lavoro sul campo.

Chi è Samuel Gigot?

Samuel Gigot è un difensore centrale francese nato ad Avignone nel 1993. Alto 1,87 m, è noto per la sua fisicità, grinta e leadership. Dopo esperienze in Belgio, Russia e Francia, è approdato alla Lazio nel 2024. Ha vinto la Coppa di Russia con lo Spartak Mosca nel 2022.

Ma le condizioni fisiche non sono l’unico ostacolo. Sembra infatti che Maurizio Sarri, attuale tecnico della Lazio e noto per il suo gioco posizionale e la costruzione dal basso, non consideri Gigot pienamente adatto al suo sistema. Il centrale francese, più a suo agio in una difesa bassa e fisica, faticherebbe a integrarsi nei meccanismi richiesti dal tecnico toscano.

La situazione è dunque fluida e merita attenzione nei prossimi giorni, soprattutto in vista delle ultime amichevoli estive e dell’imminente debutto in Serie A. Non si esclude che l’assenza prolungata possa aprire scenari di mercato: Gigot, sotto contratto fino al 2026, potrebbe diventare una pedina preziosa in uscita, soprattutto se le condizioni fisiche non dovessero migliorare rapidamente.